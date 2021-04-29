29.04.2021, 08:02
Авиакомпания задержала рейс из-за странного предмета в двигателе
Scanpix, Marina Lystseva/TASS
Рейс авиакомпании Fiji Airways задержали на полтора часа после того как в одном из двигателей самолета нашли странный предмет.
Рейс из международного аэропорта Нади (Фиджи) в Окленд (Новая Зеландия) вылетел позже назначенного времени из-за того, что сотрудники наземной службы обнаружили в двигателе четки — предмет, который используют приверженцы индуизма для проведения духовных практик.
“Fiji Airways может подтвердить, что посторонние предметы были обнаружены в зоне выхлопа авиационного двигателя A330. Fiji Airways сообщила об этом в Fiji Airports Limited и полицию Фиджи”, — говорится в заявлении авиакомпании.
После инцидента представитель перевозчика организовал проверку не только этого воздушного судна, но и всех других, находившихся на стоянке в аэропорту.