Фото приготовления семейного ужина победило в международном фотоконкурсе, посвященном еде

Ли Хуайфэн стала лауреатом премии Pink Lady Food Photographer of the Year 2021 за снимок под названием “Вкус”, сделанный в Личэне, в провинции Шаньси.

“Эта фотография отлично выполнена технически, она грамотно использует свет и композицию, — говорит основательница и директор премии Pink Lady Food Photographer of the Year Кэролайн Кеньон.

“Но глубина повествования эмоций поднимает снимок до уровня исторической важности. Он рассказывает о годе жизни в изоляции, о жизни в семье, — продолжает она. — Сцена наполнена любовью, в ней слышатся отголоски Мадонны с младенцем. Это исключительный снимок, который прекрасно демонстрирует, что фотография не должна шокировать, чтобы быть запоминающейся”.

Конкурс Pink Lady Food Photographer of the Year проводится уже 10 лет. Судьи отобрали почти 10,5 тыс. заявок из более чем 70 стран мира, а победителей объявили онлайн в прямом эфире.

Вот еще некоторые из победителей в разных категориях конкурса.