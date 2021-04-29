Департамент начинает принимать заявления о возмещении ущерба от граждан, пострадавших от деятельности туристической компании Sputnik OÜ

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора собирает заявления от путешественников на возврат полной или частичной стоимости отмененного пакетного тура или подарочной карты за неиспользованный пакетный тур.

Департамент также собирает заявления о возмещении денег, уплаченных за туристические услуги, которые являются частью сопутствующих туристических услуг и которые не были предоставлены по причине неплатежеспособности предприятия (посредника), способствующего заключению договора о сопутствующих туристических услугах.

Форму заявления можно найти ЗДЕСЬ.

Заявление вместе с соответствующими подтверждающими документами необходимо отправить не позднее 28.05.2021 по электронной почте reis@ttja.ee или обычной почтой по адресу: Endla 10a, 10122 Tallinn.

Заявки, поданные после установленного срока, не будут рассмотрены.

Sputnik OÜ имеет действующую гарантию на общую сумму 23 000 евро, выданную эстонским филиалом страховой компании BTA Insurance Company SE.

Гарантия тероператора используется для возвращения пассажиров домой из поездки, их размещения до момента возвращения, если это применимо, для возврата пассажиру платы за поездку в случае отмены пакетного тура или выплаты компенсации за отмененную часть пакетного тура, а также для возврата платы за неиспользованные подарочные сертификаты на пакетные туры.

Гарантия посредника сопутствующих туристических услуг используется для возвращения пассажиров из путешествия и, при необходимости, для их размещения до возвращения, если связанные туристические услуги включают перевозку пассажиров и посредник несет ответственность за перевозку пассажиров. Также гарантия используется для возмещения пассажиру платежей, произведенных за сопутствующие туристические услуги, в случае непредоставления туристической услуги, являющейся частью сопутствующих туристических услуг, или для компенсации неиспользованной части туристической услуги.