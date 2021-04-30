Погранохрана Финляндии: случаи предъявления поддельных справок о коронавирусе исчисляются десятками

С начала марта Погранохрана Финляндии выявила десятки случаев предъявления пассажирами поддельных документов о прохождении теста на COVID-19. Фальшивые справки предъявляли, например, в столичном морском порту, а также в аэропорту Хельсинки-Вантаа. С их помощью путешественники пытались избежать обязательной медицинской проверки.

Погранохрана изъяла более 20 фальшивых свидетельств о прохождении теста на коронавирус, однако Служба береговой охраны оценивает, что фальшивок циркулирует на самом деле куда больше.

Отдел по борьбе с преступностью, являющийся частью береговой охраны, проясняет на данный момент, кто занимается фальсификацией справок и как люди получают к ним доступ.

Пограничники сотрудничают с полицией и береговым патрулем Эстонии. Вместе им удалось выявить многочисленные случаи использования фальшивых справок в порту Таллинна. Их предъявляли лица, путешествующие в Финляндию.