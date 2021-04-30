"Здесь соблюдены меры безопасности": новый знак качества для ресторанов и отелей Эстонии
О получении такого знака могут ходатайствовать все ответственные рестораны, кафе, отели, СПА и другие объекты туристического сектора, которые соблюдают все рекомендации Департамента здравоохранения по предотвращению коронавируса. Основная цель — обеспечение безопасности посетителей и персонала.
Если вы видите такой знак качества на дверях ресторана или кафе, то можете быть уверенными, что:
- Сотрудники не выходят на работу с признаками болезни.
- Работники регулярно дезинфицируют руки и соблюдают все правила гигиены.
- Персонал проинформирует всех посетителей о правилах поведения в связи с распространением COVID-19.
- Обслуживающий персонал и гости соблюдают дистанцию во внутренних помещениях.
- Доступны дезинфицирующие средства для рук.
- Персонал следит за гостями и при необходимости отправляет домой человека с симптомами ОРВИ.
- Поверхности, с которыми соприкасался человек с симптомами заболевания подвергаются дополнительной дезинфекции.
- Алкоголь не продается людям с признаками интоксикации, а человека в состоянии алкогольного опьянения просят уйти.
- Внутренние помещения постоянно проветриваются.
Кроме того, заведения, которые были отмечены знаком “Здесь соблюдены меры безопасности”, должны пройти обучение в Ассоциации гостиниц и ресторанов Эстонии. Обладание этим знаком означает постоянную работу потому, что в случае нарушения правил поставщик услуги теряет право использовать эту эмблему.
Кроме того, Visit Estonia проводит кампанию под названием “Здесь соблюдены меры безопасности” (“You are safe here”), в рамках которой в более чем в 100 различных общественных местах появятся станции для дезинфекции рук. Они расположены в различных отелях, рядом с туристическими достопримечательностями, в информационных туристических пунктах и в транспортных узлах.
Даже в сложной ситуации Эстония остается прекрасным местом для организации мероприятий. В маленькой и компактной стране легко внести необходимые изменения в маршруты, местоположения, поставщиков услуг и т.д. Являясь высокотехнологичной и цифровой страной, Эстония имеет такое преимущество, что она может внедрять технические и инновационные решения по разумной цене, которые было бы очень дорого или практически невозможно реализовать где-либо еще в мире.
Обеспечение безопасности путешествий и мероприятий является двусторонним обещанием. Поскольку Эстония прилагает максимум усилий для того, чтобы гости чувствовали себя хорошо и защищенно, ожидается, что и гости также будут соблюдать меры безопасности. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть это сложное время.