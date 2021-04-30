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30.04.2021, 10:05

"Здесь соблюдены меры безопасности": новый знак качества для ресторанов и отелей Эстонии

 
Foto: Priit Simson
Путешественников по-прежнему волнуют вопросы, например, какие кафе и рестораны соблюдают все правила и предписания Департамента здравоохранения? Если вы видите на дверях отеля или СПА знак качества “Здесь соблюдены меры безопасности” (“You are safe here”), то можете быть уверенными, что здесь персонал предпринимает все возможные усилия, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

О получении такого знака могут ходатайствовать все ответственные рестораны, кафе, отели, СПА и другие объекты туристического сектора, которые соблюдают все рекомендации Департамента здравоохранения по предотвращению коронавируса. Основная цель — обеспечение безопасности посетителей и персонала.

Если вы видите такой знак качества на дверях ресторана или кафе, то можете быть уверенными, что:

  • Сотрудники не выходят на работу с признаками болезни.
  • Работники регулярно дезинфицируют руки и соблюдают все правила гигиены.
  • Персонал проинформирует всех посетителей о правилах поведения в связи с распространением COVID-19.
  • Обслуживающий персонал и гости соблюдают дистанцию во внутренних помещениях.
  • Доступны дезинфицирующие средства для рук.
  • Персонал следит за гостями и при необходимости отправляет домой человека с симптомами ОРВИ.
  • Поверхности, с которыми соприкасался человек с симптомами заболевания подвергаются дополнительной дезинфекции.
  • Алкоголь не продается людям с признаками интоксикации, а человека в состоянии алкогольного опьянения просят уйти.
  • Внутренние помещения постоянно проветриваются.

Кроме того, заведения, которые были отмечены знаком “Здесь соблюдены меры безопасности”, должны пройти обучение в Ассоциации гостиниц и ресторанов Эстонии. Обладание этим знаком означает постоянную работу потому, что в случае нарушения правил поставщик услуги теряет право использовать эту эмблему.

Кроме того, Visit Estonia проводит кампанию под названием “Здесь соблюдены меры безопасности” (“You are safe here”), в рамках которой в более чем в 100 различных общественных местах появятся станции для дезинфекции рук. Они расположены в различных отелях, рядом с туристическими достопримечательностями, в информационных туристических пунктах и в транспортных узлах.

Даже в сложной ситуации Эстония остается прекрасным местом для организации мероприятий. В маленькой и компактной стране легко внести необходимые изменения в маршруты, местоположения, поставщиков услуг и т.д. Являясь высокотехнологичной и цифровой страной, Эстония имеет такое преимущество, что она может внедрять технические и инновационные решения по разумной цене, которые было бы очень дорого или практически невозможно реализовать где-либо еще в мире.

Обеспечение безопасности путешествий и мероприятий является двусторонним обещанием. Поскольку Эстония прилагает максимум усилий для того, чтобы гости чувствовали себя хорошо и защищенно, ожидается, что и гости также будут соблюдать меры безопасности. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть это сложное время.

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