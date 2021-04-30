Какие прививки надо сделать для поездки за границу?

В предыдущий рождественский и новогодний периоды самыми популярными направлениями среди жителей Эстонии были Канарские острова (Тенерифе), Мексика, Дубай, Мальдивы и Карибские острова. Летом люди также ездили, например, в Грецию и на Кипр.

По словам главного специалиста oтдeлa кoнтроля инфекциoнных забoлевaний Департамента здоровья Ирины Филипповой в Азии, включая Мальдивы, Африке, Южной Америке, включая Мексику, Тихоокеанском регионе и Карибском бассейне распространены вирусные болезни Зика, Денге и Чикунгунья, для которых нет вакцины, либо она проходит испытания или ее использование ограничено. Для предотвращения заражения этими заболеваниями важно использовать другие методы защиты, в т.ч от укуса комаров. Противомалярийные препараты рекомендуются для профилактики в регионах, подверженных риску заражения малярией, таких как страны Центральной и Южной Америки, Азии и Африки.

“Каждый путешественник должен знать, был ли он вакцинирован согласно государственному плану иммунизации в его год рождения. Например, должна быть пройдена вакцинация против паротита, кори и краснухи двумя дозами вакцины MMR, полиомиелита и (ре)вакцинация против дифтерии и столбняка в последние 10 лет,“ — сказала Филиппова.

Стоит помнить, что для получения желаемого эффекта всем вакцинам нужно время. Например, при посещении зон риска возникновения желтой лихорадки в Африке и Южной Америке путешественник должен быть вакцинирован против желтой лихорадки не менее чем за 10 дней до начала поездки.

Путешествуя в Европу, например, в Австрию, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Ирландию, Италию, Грецию, Польшу, Португалию, Францию, Румынию, Германию, Сербию, Великобританию, Чехию, а также до поездки в Украину и Россию за 2 недели рекомендуется сделать прививку от кори, если человек не был вакцинирован и не болел корью.