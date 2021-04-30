Союз туристических фирм Эстонии рекомендует оказывать путешественникам более эффективную помощь

По словам члена правления ETFL Сигрид Таммес, союз настоятельно рекомендует всем компаниям, занимающимся продажей и организацией туров, еще понятнее, детальнее и при необходимости неоднократно объяснять туристам, каковы их обязанности перед поездкой, во время и после нее.

“Мы видим, что все турагентства и туроператоры могли бы более тщательно подходить к информированию клиентов на всех этапах поездки. На сегодняшний день простых ссылок на правила и требования недостаточно — слишком велик поток информации. Предприятиям, занимающимся продажей туров, следует отдельно обращать внимание клиентов на важные пункты. Напоминать им, что заполнять декларацию здоровья для пересекающих границу следует именно онлайн, как важно сдать анализ сразу по возвращении и, что самое главное, что они должны придерживаться правил самоизоляции, пока не получат отрицательный результат”, — рассказала Таммес.

По словам Таммес, длинная очередь на тестирование на коронавирус не должна быть препятствием для человека, возвращающегося из поездки. Люди должны понимать, что в нынешних обстоятельствах обязательства, которые они возложили на себя, решив отправиться в путешествие, не снимаются после возвращения домой.

“Более того, отрицательный результат первого теста также не означает, что человек может прервать самоизоляцию, — подчеркнула Таммес. — К обязательному карантину нужно относиться со всей серьезностью, поскольку недавние случаи показали, что распространителями вируса становились именно заразившиеся в поездке люди, недостаточно долго соблюдавшие самоизоляцию”.