Ситуация улучшается: с 3 мая въезд в Эстонию без ограничений разрешен уже из семи стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней фиксируются на Кипре (1221,2 ↑).

Далее следуют: Швеция (747,1 ↓), Хорватия (741,7 ↑), Андорра (659,0 ↓), Франция (652,6 ↓), Нидерланды (630,9 ↑), Литва (540,0 ↑), Словения (497,7 ↓), Эстония (490,6 ↓), Венгрия (473,0 ↓), Польша (462,8 ↓), Бельгия (422,7 ↑), Люксембург (407,6 ↓), Латвия (404,1 ↑), Болгария (366,9 ↓), Чехия (364,9 ↓), Австрия (354,6 ↓), Греция (351,3 ↓), Лихтенштейн (348,4 ↓), Германия (346,1 ↑), Италия (323,4 ↓), Швейцария (298,9 ↓), Сан-Марино (269,9 ↓), Испания (249,7 ↑), Румыния (201,9 ↓), Монако (193,4↓), Дания (172,1↑) и Словакия (162,0 ↓).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании - 46,3 (↓),

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↑” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Норвегии (130,2 ↓), Ирландии (114,6 ↓), на Мальте (102,6 ↓), Португалии (66,8 ↓), Финляндии (66,2↓) и Исландия (44,5 ↓).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 3 по 9 мая 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 7 стран: Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты и Великобритании.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.