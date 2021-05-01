Сегодня начинается сезон навигации на остров Аэгна

Поездки на Аэгна организует AS Kihnu Veeteed. Паром выполняет рейсы на остров шесть дней неделю, кроме вторника. Сезон завершится 31 августа.

“Летом этого года паром выйдет на линию около 300 раз, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Аэгна — одна из скрытых жемчужин нашего города, достойная того, чтобы ее лучше узнали. Лучше это сделать летом, поскольку благодаря инвестициям туристическая инфраструктура острова получила новый облик. В походах можно ознакомиться с интересной историей острова и его природой. Поездку на остров Аэгна можно легко запланировать, в то время как поездки за рубеж в нынешних условиях могут быть затруднены.

С достопримечательностями острова Аэгна можно ознакомиться на домашней страничке острова https://www.tallinn.ee/aegna/.

Паром отправляется на Аэгна по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям дважды в день — в 10 и 17 часов. С Аэгна в Таллинн паром уходит в 11.15 и 18.15.

С 24 мая по пятницам, субботам и воскресеньям будет выполняться по три рейса. Из Таллинна в 10.00, 15.00 и 18.00; с Аэгна в 11.15, 16.15 и 19.30.

23 июня будет действовать особое расписание — четыре рейса. Из Таллинна паром отправится в 10.00, 12.30, 16.00 и 18.30; с Аэгна в 11.15, 13.45, 17.15 и 19.45.

Поездка на остров Аэгна длится около часа. Билеты можно приобрести в предварительной продаже за два часа до поездки. Посадка на паром и продажа билетов на месте начинаются за 30 минут до начала поездки.

Билеты можно приобрести на домашней странице AS Kihnu Veeteed, также на сайте имеется дополнительная информация.