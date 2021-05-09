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09.05.2021, 08:39

Департамент здоровья не проверяет, из каких стран на самом деле возвращаются люди: интернет пестрит уловками, как избежать изоляции

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Üle maailma möllavad uued ohtlikud tüved, aga koroonaviiruse proovi andmine Eestisse sisenejatele kohustuslik ei ole.
Üle maailma möllavad uued ohtlikud tüved, aga koroonaviiruse proovi andmine Eestisse sisenejatele kohustuslik ei ole.
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Департамент здоровья Эстонии имеет право запросить у авиакомпании полный список пассажиров только в том случае, если точно известно, что на борту находился хотя бы один зараженный человек.

В одной из групп в социальной сети Facebook эстонским путешественникам, возвращающимся из-за рубежа, посоветовали: “По приезде в Эстонию лучше сказать, что вы приехали из Ирландии. Тогда не надо будет соблюдать карантин. Правда, сначала убедитесь, что уровень заражения в Ирландии по-прежнему ниже 150”.

Другими словами, человек, который хочет избежать изоляции, может при въезде в Эстонию схитрить и указать одно из тех государств, по прибытии из которых не применяются ограничения. Например, на этой неделе таких стран семь: Португалия, Ирландия, Финляндия, Исландия, Норвегия, Мальта и Великобритания, а с 10 мая в список добавятся также Румыния, Сан-Марино и Словакия.

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