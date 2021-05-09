Департамент здоровья не проверяет, из каких стран на самом деле возвращаются люди: интернет пестрит уловками, как избежать изоляции

В одной из групп в социальной сети Facebook эстонским путешественникам, возвращающимся из-за рубежа, посоветовали: “По приезде в Эстонию лучше сказать, что вы приехали из Ирландии. Тогда не надо будет соблюдать карантин. Правда, сначала убедитесь, что уровень заражения в Ирландии по-прежнему ниже 150”.

Другими словами, человек, который хочет избежать изоляции, может при въезде в Эстонию схитрить и указать одно из тех государств, по прибытии из которых не применяются ограничения. Например, на этой неделе таких стран семь: Португалия, Ирландия, Финляндия, Исландия, Норвегия, Мальта и Великобритания, а с 10 мая в список добавятся также Румыния, Сан-Марино и Словакия.