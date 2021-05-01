Греция снова открывает двери отдыхающим: что нужно знать туристам

По словам Кириакоса Мицотакиса, на пути к возвращению к нормальной жизни грекам должны помочь прививки, самостоятельное тестирование граждан и… хорошая погода. Возобновление работы туристической отрасли очень важно для экономики страны, ведь доходы от нее составляют четверть ВВП Греции.

И все-таки вопрос о том, почему режим локдауна решили отменить именно сейчас, в Греции не задает никто, даже оппозиция, которая не раз критиковала меры правительства по борьбе с пандемией. А все потому, что за месяцы на карантине терпение греков достигло предела, а экзистенциальные страхи усилились как никогда.

О введении режима локдауна правительство Греции объявило в начале ноября 2020 года. Кроме прочего, жителям страны разрешалось покидать свои дома только по уважительной причине и с разрешения, полученного по SMS. Кроме того, в стране действовал комендантский час, возможности для поездок были серьезно ограничены, занятия в школах велись в режиме онлайн и соблюдался еще целый ряд карантинных ограничений. В этих условиях среднесуточный прирост пациентов с коронавирусом составлял около 2500 человек, а загруженность палат интенсивной терапии в больницах была вдвое меньше, чем перед локдауном.

По данным сайта Worldometer на 30 апреля, с начала пандемии в Греции, население которой составляет более 10,7 млн человек, коронавирусной инфекцией заразились около 343 тыс. жителей. За этот период в стране скончались около 10,3 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Локдаун в Греции продолжался полгода. Наконец премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, выступая по телевидению 21 апреля, представил план постепенного снятия ограничений, подразумевающий три этапа. С третьего мая в Греции смогут возобновить работу рестораны и кафе, обслуживающие клиентов на улице, неделей позже, с 10 мая, откроются школы, а с 15 мая туристы , сделавшие обе прививки от коронавируса или имеющие при себе негативный тест на COVID-19, смогут снова въезжать в страну без необходимости соблюдения карантина.

Греция без туристов



Судя по всему, тем, кто отправится в Грецию в середине мая, сразу после снятия локдауна, удастся познакомиться с ней в практически уникальных условиях, а именно без привычного наплыва туристов. Обычно в конце весны Акрополь в Афинах посещают около 15 тысяч человек в день. Однако в апреле 2021 года это число можно было смело уменьшить в 15 раз. То же касается городов Дельфы, Кносс, Олимпия и Эпидавр, традиционно являющихся магнитами для туристов.

Разрабатывая план открытия страны для отдыхающих из-за рубежа, представители туристической отрасти в Греции провели эксперимент. С 14 по 18 апреля 188 туристов из Нидерландов разместили в отеле на острове Родос. Они могли общаться между собой, но не поддерживали контакты с местными жителями. Результат эксперимента оказался обнадеживающим: вспышки заражений не произошло.

Важную роль в разработке стратегии по открытию страны для туристов сыграло и решение привить всех без исключения жителей островов с населением до 10 тысяч человек. Для этого там был отменен действующий в остальной части страны порядок приоритетной вакцинации. Целью кампании была возможность присвоить этим островам статус “свободных от ковида” (COVID-free Island). К слову сказать, правительство Италии, чья экономика также сильно зависит от туризма, уже объявило о намерении последовать примеру Греции в этой области.

Какие ограничения сохранятся в Греции



Однако тем, кто этим летом соберется в отпуск в Грецию, стоит учесть, что ночной жизнью насладиться там все же не получится. Начало комендантского часа после выхода из режима локдауна перенесут с 21 часа на 23 часа, однако о его полной отмене пока речи не идет.

Кроме того, у правительства до сих пор нет плана по открытию культурных и развлекательных учреждений, таких как театры, концертные и кинозалы и ночные клубы. Живые выступления музыкантов в тавернах тоже пока не разрешаются.

Православная Пасха в условиях локдауна



Православная Пасха приходится в этом году на 2 мая. Многие в Греции надеялись, что в этот день они смогут встретить праздник с родственниками, проживающими в других частях страны. Однако правительство отказалось от введения послаблений в плане поездок.

Утешением для верующих должно стать решение перенести начало пасхального богослужения с 23 часов на 21 час и проводить его во дворах церквей. Так что греки смогут посетить службу и по традиции обменяться после нее крашеными яйцами. От традиционных поцелуев в щеку, впрочем, им придется отказаться. Ведь ношение масок и соблюдение социальной дистанции будут обязательными даже в пасхальную ночь.