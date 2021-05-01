01.05.2021, 15:52
Недолго музыка играла: Аэрофлот отменяет все рейсы между Таллинном и Москвой(8)
Aeroflot
В прошлое воскресенье после долгого перерыва состоялся первый рейс авиакомпании Aeroflot по маршруту Москва-Таллинн-Москва. Изначально было заявлено, что рейсы будут проходить один раз в неделю по воскресеньям. Однако не прошло и недели, как авиакомпания отменила все назначенные рейсы.
Несмотря на то, что официальной информации ни от авиакомпании, ни от государственных организаций России или Эстонии еще не последовало, на сайте Аэрофлота рейсов между Москвой и Таллинном уже нет. Кроме того, различные сайты-посредники, продающие авиабилеты, показывают, что начиная с 9 мая прямых перелетов между Россией и Эстонией нет.
Как пишут участники группы Граница.Нарва-Ивангород в социальной сети Facebook, пассажирам, уже купившим билеты на майские рейсы из Таллинна в Москву, авиакомпания отправляет сообщения со следующим содержанием: "Уведомляем вас, что в связи с отсутствием разрешения на выполнение полетов, Ваш рейс отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства".