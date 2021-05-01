Недолго музыка играла: Аэрофлот отменяет все рейсы между Таллинном и Москвой

Несмотря на то, что официальной информации ни от авиакомпании, ни от государственных организаций России или Эстонии еще не последовало, на сайте Аэрофлота рейсов между Москвой и Таллинном уже нет. Кроме того, различные сайты-посредники, продающие авиабилеты, показывают, что начиная с 9 мая прямых перелетов между Россией и Эстонией нет.