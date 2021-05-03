С 3 мая приехать в Эстонию без ограничений можно из Финляндии, Великобритании и еще пяти стран Европы

На этой неделе въезд в Эстонию без ограничений разрешен из Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты и Великобритании.

При въезде в Эстонию из остальных европейских стран действует требование 10-дневной самоизоляции. Период самоизоляции можно сократить, если дважды сдать тест на COVID-19 в течение недели. По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.

Кроме того, по прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.

Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются на Кипре, в Швеции и Хорватии. Самые низкие — в Финляндии и Исландии.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия. По прибытии из Южной Кореи и Таиланда нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Однако перед отправлением за границу нужно в обязательном порядке узнать правила въезда в стране назначения. Так, например, въезд на Мальту разрешен только с тестом на COVID-19, который необходимо сдать за 72 часа до прибытия в страну. Узнать правила въезда в разные европейские страны можно ЗДЕСЬ.

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