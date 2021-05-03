Испания планирует открыться для туристов в июне

Хотя ввести последние в Евросоюзе планировали только с середины июня, испанское правительство не хочет ждать. Уже в мае местные. сертификаты планируют протестировать на локальных путешественниках, а с июня — на всех иностранцах. Получить их смогут те, кто имеет отрицательный результат теста, вакцинировался или переболел COVID-19 и может это подтвердить. Будут ли дополнительные ограничения на въезде, пока неизвестно.