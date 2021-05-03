Россия ужесточила правила въезда из-за границы(70)
В России изменились правила для возвращающихся из-за рубежа
С 1 мая Россия ужесточила правила въезда в страну из-за рубежа для российских туристов — с этого дня все россияне, пересекающие границу любым способом, обязаны по приезде сдать два ПЦР-теста на коронавирус.
Пройти лабораторное исследование необходимо в течение пяти дней после возвращения, причем первый анализ нужно сдать в срок до трех дней после въезда в Россию, а интервал между повторным тестом должен составлять не менее суток.
После этого результаты тестирования должны быть загружены на портал Госуслуг. Отмечается, что за непредоставление в указанные сроки информации об анализах предусмотрены штрафы до 40 тысяч рублей.
Перед возвращением в Россию туристам также нужно пройти регистрацию в личном кабинете Госуслуг — предъявить заполненную анкету в электронном (QR-код или PDF-формат) или распечатанном виде потребуется при прохождении санитарного контроля при въезде в страну.
Россиян предупредили об опасности поездок за рубеж
В преддверии майских праздников МИД России предупредил россиян о рисках заражения коронавирусной инфекцией при поездках на зарубежные курорты. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала граждан “тщательным образом” оценивать возможные риски при планировании отдыха за границей.
Она также отметила, что в последнее время на многих туристических направлениях наблюдается рост заболеваемости COVID-19.
Из-за двойного тестирования расходы туристов вырастут
По оценкам экспертов, средняя стоимость ПЦР-теста в Москве и Санкт-Петербурге составляет от 2,5 до 3,3 тысячи рублей (от 27 до 36 евро). Сообщалось, что представители туроператоров обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отменить повторное тестирование — по их мнению, это увеличит финансовую нагрузку на граждан и заставит туристов отказаться от путешествий за границу. Кроме того, предлагалось освободить привитых россиян от сдачи анализов на COVID-19 по возвращении.
Ранее двойное тестирование на COVID-19 требовалось туристам, возвращающимся в страну из Турции и Танзании, — соответствующие правила въезда для них начали действовать с 21 апреля.
При въезде в другие страны введены жесткие требования
Сейчас свои границы для россиян открыли 29 стран. В некоторых из них въездные правила остаются достаточно строгими: для путешественников обязательна двухнедельная самоизоляция и сдача нескольких ПЦР-тестов. Например, власти Таиланда вновь продлили карантин даже для привитых туристов.
Большинство открывшихся стран запрашивают отрицательные результаты ПЦР-теста или справку о наличии антител. Кроме того, с недавнего времени многие государства признают эффективность вакцинации от COVID-19 российским препаратом “Спутник V”.
Однако чаще всего при въезде требуют документ о прививке на английском. Его можно автоматически сформировать на сайте Госуслуг, внеся в специальную форму данные своего загранпаспорта. Затем нужно зайти во вкладку “Обзор”, где будет доступен дневник самонаблюдений для тех, кто уже сделал прививку. QR-код с сертификатом вместе с ссылкой на скачивание появятся после нажатия на кнопку “Перейти в дневник”.
Документ на английском языке не требуется для въезда в Армению, Белоруссию, Киргизию и Узбекистан. Сертификат на русском языке принимает Куба, но эксперты советуют перестраховаться и взять версию на английском.