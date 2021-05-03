Россия ужесточила правила въезда из-за границы

В России изменились правила для возвращающихся из-за рубежа

С 1 мая Россия ужесточила правила въезда в страну из-за рубежа для российских туристов — с этого дня все россияне, пересекающие границу любым способом, обязаны по приезде сдать два ПЦР-теста на коронавирус.

Пройти лабораторное исследование необходимо в течение пяти дней после возвращения, причем первый анализ нужно сдать в срок до трех дней после въезда в Россию, а интервал между повторным тестом должен составлять не менее суток.

После этого результаты тестирования должны быть загружены на портал Госуслуг. Отмечается, что за непредоставление в указанные сроки информации об анализах предусмотрены штрафы до 40 тысяч рублей.

Перед возвращением в Россию туристам также нужно пройти регистрацию в личном кабинете Госуслуг — предъявить заполненную анкету в электронном (QR-код или PDF-формат) или распечатанном виде потребуется при прохождении санитарного контроля при въезде в страну.

Россиян предупредили об опасности поездок за рубеж

В преддверии майских праздников МИД России предупредил россиян о рисках заражения коронавирусной инфекцией при поездках на зарубежные курорты. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала граждан “тщательным образом” оценивать возможные риски при планировании отдыха за границей.

Она также отметила, что в последнее время на многих туристических направлениях наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Из-за двойного тестирования расходы туристов вырастут

По оценкам экспертов, средняя стоимость ПЦР-теста в Москве и Санкт-Петербурге составляет от 2,5 до 3,3 тысячи рублей (от 27 до 36 евро). Сообщалось, что представители туроператоров обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отменить повторное тестирование — по их мнению, это увеличит финансовую нагрузку на граждан и заставит туристов отказаться от путешествий за границу. Кроме того, предлагалось освободить привитых россиян от сдачи анализов на COVID-19 по возвращении.