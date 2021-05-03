На этой неделе возобновляются прямые авиарейсы из Эстонии на Кипр: куда еще можно улететь из Таллиннского аэропорта(2)
По сравнинию с прошлой неделей из графика Таллиннского аэропорта исчезли рейсы в Москву и Брюссель, но добавились прямые перелеты на Пафос и в Париж.
* Амстердам (airBaltic)
* Берлин (airBaltic)
* Франкфурт (Lufthansa)
* Харьков (Wizz Air)
* Хельсинки (Finnair)
* Стамбул (Turkish Airlines)
* Киев (Wizz Air)
* Копенгаген (airBaltic)
* Лондон (airBaltic)
* Малага (airBaltic)
* Милан (Ryanair)
* Минск (Belavia)
* Мюнхен (airBaltic)
* Париж (airBaltic)
* Пафос (Ryanair)
* Рига (airBaltic)
* Стокгольм (SAS, airBaltic)
* Варшава (LOT)
Согласно установленным правилам, на самоизоляции следует оставаться тем прибывающим в Эстонию, которые приезжают из европейских стран, где кумулятивное количество положительных тестов на 100 000 жителей за последние 14 дней превышает 150. Обязанность самоизоляции не распространяется, если соответствующий показатель менее 150. На этой неделе без ограничений в Эстонию можно приехать из семи европейских государств: Финляндии, Ирландии, Исландии, Норвегии, Португалии, Великобритании и Мальты.
В Таллиннском аэропорту работает пункт тестирования медицинского центра Confido, предлагающий экспресс-тесты на антигены коронавируса для вылетающих пассажиров. Часы работы пункта тестирования: Пн-Вс 09-18:00. Пункт тестирования располагается на 0 этаже пассажирского терминала Таллиннского аэропорта, рядом с выходом на этаж Р0 паркинга. Тестирование с предварительным бронированием для пассажиров стоит 49 €. Пассажиры, не забронировавшие время тестирования заранее, обслуживаются при наличии свободного времени, и для них тест стоит 65 €.
Тем, кто не хочет в течение 10 дней после прибытия в Эстонию находиться на самоизоляции, следует делать ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов до прибытия в страну. Уже находясь в Эстонии, они могут сделать второй тест, но не ранее, чем на шестой день после первого теста, сделанного в иностранном государстве. Человек досрочно освобождается от обязанности 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов отрицательные.
Люди, не сделавшие тест в течение 72 часов до прибытия в Эстонию, могут сделать первичный тест в Эстонии сразу после прибытия в страну и второй тест не ранее, чем через шесть дней после первого теста. 10-дневный срок самоизоляции может быть сокращен в том случае, если результаты обоих тестов будут отрицательными.
Требование 10-дневной самоизоляции не применяется к лицам, в том числе прибывающим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии или третьих стран, которые:
* переболели COVID-19 и с момента подтверждения врачом выздоровления прошло не более шести месяцев;
* прошли вакцинацию от COVID-19 и с момента завершения курса вакцинации прошло не более шести месяцев.
Отправляясь в путешествие, стоит придерживаться следующих принципов:
- Перед тем как планировать поездку, изучите информацию о коэффициенте распространения коронавируса в стране назначения на сайте Министерства иностранных дел;
- Узнайте о возможных ограничениях на передвижение в стране назначения – чтобы получить информацию, ознакомьтесь с предоставленной государством информацией на сайте Reisi Targalt, а также на портале Европейского союза ReOpen. При необходимости для уточнения деталей свяжитесь с иностранным представительством страны назначения;
- Зарегистрируйте свою поездку на сайте Министерства иностранных дел Reisi Targalt, чтобы министерство могло оповещать вас о возможных ограничениях на передвижение;
- Следите за Рекомендациями Департамента здоровья относительно безопасности авиарейсов, чтобы сохранить здоровье себе и окружающим – при проявлении симптомов заболевания отложите поездку и свяжитесь с семейным врачом;
- Заключите договор страхования путешествия и внимательно ознакомьтесь с условиями страхования (в т. ч. касательно отмены рейса из-за COVID-19);
- В стране пребывания соблюдайте инструкции местных официальных властей и следите за возможными новыми ограничениями;
- По прибытии из поездки заполните декларацию пересекающего границу в электронном виде.Анкету могут заполнять как люди, имеющие эстонский личный код, так и прибывающие из-за границы иностранцы, и ее можно начинать заполнять за 24 часа до прибытия в Эстонию.
- По возвращении из поездки соблюдайте действующие в Эстонии правила, наблюдайте за состоянием своего здоровья и в случае подозрения на вирус свяжитесь со своим семейным врачом.
Источник: Таллиннский аэропорт