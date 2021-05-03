На этой неделе возобновляются прямые авиарейсы из Эстонии на Кипр: куда еще можно улететь из Таллиннского аэропорта

По сравнинию с прошлой неделей из графика Таллиннского аэропорта исчезли рейсы в Москву и Брюссель, но добавились прямые перелеты на Пафос и в Париж.

* Амстердам (airBaltic)

* Берлин (airBaltic)

* Франкфурт (Lufthansa)

* Харьков (Wizz Air)

* Хельсинки (Finnair)

* Стамбул (Turkish Airlines)

* Киев (Wizz Air)

* Копенгаген (airBaltic)

* Лондон (airBaltic)

* Малага (airBaltic)

* Милан (Ryanair)

* Минск (Belavia)

* Мюнхен (airBaltic)

* Париж (airBaltic)

* Пафос (Ryanair)

* Рига (airBaltic)

* Стокгольм (SAS, airBaltic)

* Варшава (LOT)

Согласно установленным правилам, на самоизоляции следует оставаться тем прибывающим в Эстонию, которые приезжают из европейских стран, где кумулятивное количество положительных тестов на 100 000 жителей за последние 14 дней превышает 150. Обязанность самоизоляции не распространяется, если соответствующий показатель менее 150. На этой неделе без ограничений в Эстонию можно приехать из семи европейских государств: Финляндии, Ирландии, Исландии, Норвегии, Португалии, Великобритании и Мальты.

В Таллиннском аэропорту работает пункт тестирования медицинского центра Confido, предлагающий экспресс-тесты на антигены коронавируса для вылетающих пассажиров. Часы работы пункта тестирования: Пн-Вс 09-18:00. Пункт тестирования располагается на 0 этаже пассажирского терминала Таллиннского аэропорта, рядом с выходом на этаж Р0 паркинга. Тестирование с предварительным бронированием для пассажиров стоит 49 €. Пассажиры, не забронировавшие время тестирования заранее, обслуживаются при наличии свободного времени, и для них тест стоит 65 €.

Тем, кто не хочет в течение 10 дней после прибытия в Эстонию находиться на самоизоляции, следует делать ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов до прибытия в страну. Уже находясь в Эстонии, они могут сделать второй тест, но не ранее, чем на шестой день после первого теста, сделанного в иностранном государстве. Человек досрочно освобождается от обязанности 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов отрицательные.