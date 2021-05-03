Пяргмяэ: прекращение полетов "Аэрофлота" в Таллинн связано с решением российских властей

“Аэрофлот” успел совершить два рейса по маршруту Москва-Таллинн, и эти рейсы, действительно, прервались неожиданно как для самой авиакомпании, так и для нас. Насколько нам известно, это связано с административным решением российской стороны”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

“Авиасообщение между Россией и Эстонией осуществляется на основании двустороннего договора об авиаперевозках, и там указаны перевозчики для маршрутов. Т.е. в настоящий момент эти рейсы может осуществлять либо “Аэрофлот”, либо назначенный эстонским государством перевозчик, которого сейчас нет”, — пояснил он, добавив, что в настоящее время “Аэрофлот” остается единственной авиакомпанией, которая может обслуживать авиасообщение с РФ.

“Сама авиакомпания была очень заинтересована в восстановлении полетов. Заполняемость первых рейсов была не очень высокой, но люди между Россией и Эстонией перемещаются, т.е. сейчас на эти рейсы был бы достаточный спрос и заполняемость”, — сказал Ээро Пяргмяэ, добавив, что Таллиннский аэропорт обязательно продолжит сотрудничество с авиакомпанией, чтобы в какой-то перспективе выяснить, когда полеты смогут опять возобновиться.