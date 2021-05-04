Столичные музеи вновь ждут посетителей: выставки, экскурсии и много всего интересного

Таллиннский городской музей открывает экспозиции своих семи филиалов постепенно. Открыты не только те выставки, что работали до локдауна, но и совершенно новые. Во вторник, 4 мая, вновь распахнут двери Городской музей и музей-крепость Кик-ин-де-Кек в Старом городе, а также детский музей “Миямилла” в Кадриорге. В среду, 5 мая, вновь откроются Музей фотографии, расположенный за Ратушей, и Таллиннский русский музей на улице Пикк. Дом-музей Петра I в Кадриорге в данный момент закрыт.

4 мая:

Выставка “Городское животное. Корова, клоп и дракон в истории Таллинна” в музее фортификаций Кик-ин-де-Кек. По выставочному пространству протянется средневековая улица, показывающая жизнь животного от молочного поросенка до праздничного стола. В подвальном этаже башни будет представлен мир диких и неприрученных зверей. Подробная информация

Фотовыставка Арво Ихо “Меняющийся старый Кадриорг” на территории и в помещениях детского музея “Миямилла”. Автор фотографий, постановщик и оператор Арво Ихо запечатлел в период с 2009 по 2020 годы виды и жилую среду Кадриорга. Документальная фотовыставка проведет посетителя из прошлого в настоящее, группы могут принять участие в тематических турах по парку. Подробная информация

5 мая:

Серия портретных работ эстонского фотографа Сирли Райтма “ЭХА” посвящена матери фотографа, и субъект запечатлен здесь в непривычных ситуациях, позах и нарядах. Подробная информация

6 мая:

Совместная выставка “Моя мама” в саду Каламаяской основной школы (ул. Вабрику, 18), Музея Каламая и Каламаяской основной школы. Подробная информация

В середине мая:

Выставка Городского музея (Вене, 17) “Непристойный Таллинн” расскажет о желаниях таллиннцев и о табу, которые сопровождали их с течением времени. Сексуальное поведение горожан и проституция в Таллинне в период с 15 века до Второй мировой войны. Подробная информация