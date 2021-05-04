Столичные музеи вновь ждут посетителей: выставки, экскурсии и много всего интересного(1)
Таллиннский городской музей открывает экспозиции своих семи филиалов постепенно. Открыты не только те выставки, что работали до локдауна, но и совершенно новые. Во вторник, 4 мая, вновь распахнут двери Городской музей и музей-крепость Кик-ин-де-Кек в Старом городе, а также детский музей “Миямилла” в Кадриорге. В среду, 5 мая, вновь откроются Музей фотографии, расположенный за Ратушей, и Таллиннский русский музей на улице Пикк. Дом-музей Петра I в Кадриорге в данный момент закрыт.
4 мая:
Выставка “Городское животное. Корова, клоп и дракон в истории Таллинна” в музее фортификаций Кик-ин-де-Кек. По выставочному пространству протянется средневековая улица, показывающая жизнь животного от молочного поросенка до праздничного стола. В подвальном этаже башни будет представлен мир диких и неприрученных зверей. Подробная информация
Фотовыставка Арво Ихо “Меняющийся старый Кадриорг” на территории и в помещениях детского музея “Миямилла”. Автор фотографий, постановщик и оператор Арво Ихо запечатлел в период с 2009 по 2020 годы виды и жилую среду Кадриорга. Документальная фотовыставка проведет посетителя из прошлого в настоящее, группы могут принять участие в тематических турах по парку. Подробная информация
5 мая:
Серия портретных работ эстонского фотографа Сирли Райтма “ЭХА” посвящена матери фотографа, и субъект запечатлен здесь в непривычных ситуациях, позах и нарядах. Подробная информация
6 мая:
Совместная выставка “Моя мама” в саду Каламаяской основной школы (ул. Вабрику, 18), Музея Каламая и Каламаяской основной школы. Подробная информация
В середине мая:
Выставка Городского музея (Вене, 17) “Непристойный Таллинн” расскажет о желаниях таллиннцев и о табу, которые сопровождали их с течением времени. Сексуальное поведение горожан и проституция в Таллинне в период с 15 века до Второй мировой войны. Подробная информация
С этой недели можно посетить и другие заведения города. К примеру, 1 мая открылся летний сезон Таллиннского ботанического сада, начиная с 3 мая можно вновь посетить отремонтированный в прошлом году Пальмовый дом и оранжереи. Посетителей по-прежнему ждет и Таллиннский зоопарк, уличная экспозиция которого была открыта и во время ограничений, а со вторника, 4 мая, откроются малый Тропический дом и Дом толстокожих. Большой тропический дом и хлев детского зоопарка останутся закрытыми. Дополнительная информация об открываемых на этой неделе музеях и прочих заведениях — на сайте Visit Tallinn.
Также вновь состоятся мероприятия Городского музея и походы, знакомящие с историей Таллинна.
6 мая — Поход “Криминальный Таллинн”, старт от музея Кик-ин-де-Кек. Подробности
8 мая — Экскурсия о городских животных “Где корова, а где дракон”, старт от музея-крепости Кик-ин-де-Кек (на русском и эстонском языке). Кик-ин-де-Кек приглашает всех желающих на прогулки по Старому городу, чтобы узнать о том, как в старом Ревеле содержали животных. Подробности
9 мая — День хороших мам во дворе детского музея “Миямилла”. Подробности
10, 11, 17 и 18 мая — Экскурсии “Канализационные люки Каламая” (на эстонском и русском языках). Подробности
12 мая — Фотограф и оператор Арво Ихо проведет прогулку “Кадриорг глазами фотографа”, в ходе которой он познакомит с самыми колоритными домами Кадриорга и расскажет о том, как он пытался запечатлеть их преображение. Подробности
13 мая — Поход “Стоп! Снято в Таллинне!”, старт от музея Кик-ин-де-Кек. Подробности
15 мая — Прогулка на тему городских животных “Где корова, а где дракон”, старт от музея-крепости Кик-ин-де-Кек (на эстонском языке). Кик-ин-де-Кек приглашает всех желающих на прогулки по Старому городу, чтобы узнать о том, как в старом Ревеле содержали животных. Подробности
15 мая — Секскурсия “Непристойный Таллинн”. Выставка Городского музея “Непристойный Таллинн” расскажет о грешной жизни таллиннцев, их желаниях и связанных с этим табу. Экскурсии дадут понять, о чем пойдет речь на выставке. Подробности