Туристическая сфера в Европе возлагает большие надежды на ковид-паспорт

Лето уже на пороге, и все надеются, что наконец можно будет отправиться куда-то за границу.

Оправдать эти надежды может паспорт вакцинации. Пока же аэропорты пустуют, а пассажиров подстерегает опасность заблудиться в бюрократических джунглях.

Количество заполняемых документов зависит от того, из какой страны и куда путешествует человек, а также от эпидемиологической ситуации в этих странах. Авиаперевозчики тоже добавляют неясности.

“В понедельник я прилетел из Хельсинки в Брюссель с Finnair. Бельгия ослабила многие ограничения, но Finnair об этом не знал. Мне пришлось отдельно написать заявление о том, что я навещал свою семью. Скорее всего, это заявление отправится в мусор, поскольку бельгийские власти ничего подобного больше не требуют”, — говорит Пете Парккинен.

Также на желание путешествовать может повлиять высокая цена тестов.

“Мой личный опыт — если тест стоит 240 евро, то за неделю-две в поездке человек может пройти четыре таких теста. То есть это 1000 евро. Нам нужно снизить расходы на тесты настолько, чтобы обычным гражданам это было доступно”, — говорит депутат Европарламента Нильс Торвальдс.

Еще сложнее попасть за пределы ЕС.

“В терминале Eurostar сказали, что набор тестирования, который я купила в сети, не соответствует требованиям британских властей. То есть домой в Лондон мне не попасть. Я перебронировала билет на завтра и сейчас вынуждена проходить тест заново. Проблематично”, — говорит жительница Великобритании Эрмин.

Всех волнует вопрос — успеет ли паспорт вакцинации войти в обращение этим летом. Еще более важный вопрос, — упростит ли он на самом деле поездки, если решение об открытии границ страны ЕС все равно принимают самостоятельно.