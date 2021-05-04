Пятиметровый крокодил запрыгнул в лодку с людьми и напал на мужчину

Четверо мужчин рыбачили в национальном парке “Какаду” в Австралии, когда к ним в лодку запрыгнул огромный гребнистый крокодил. По словам самих участников инцидента, хищник был около 5 м в длину.

Представитель национального парка рассказал, что мужчины после рыбалки остановились посреди реки и решили приготовить себе обед. В это время из воды выпрыгнул крокодил и напал на одного из рыбаков. Мужчина получил легкие ранения. Как рыбакам удалось спастись от хищника, не сообщается.

Рейнджеры национального парка сейчас прочесывают территорию, чтобы найти хищника. Они также отметили, что на реке, где рыбачили мужчины, есть предупреждающие знаки о том, что в тех местах водятся два вида крокодилов: гребнистый и австралийский узкорылый.

Гребнистый крокодил — один из крупнейших хищников на планете. Самцы могут достигать 7 м в длину. Узкорылые крокодилы обычно не превышают 2–3 м в длину.

Адам Бриттон, который изучает поведение крокодилов, заявил, что эти животные и правда могут выпрыгивать из воды, но делают это крайне редко.

“Большие крокодилы могут выскочить из воды, особенно если им есть на что опереться, например на борт лодки”, — сказал Бриттон.

Эксперт добавил, что у крокодилов очень сильный хвост, который также позволяет им буквально вытолкнуть себя из воды. Животные, которые демонстрируют такое необычное поведение, по словам Бриттона, являются главными претендентами на отлов.