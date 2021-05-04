ФОТО | Коронавирус? Дистанция? Нет, не слышали: огромные толпы туристов на Великой Китайской стене

Тысячи китайцев по случаю Первомайских праздников отправились на Великую Китайскую стену, забыв о необходимости социального дистанцирования. Как видно на фотографиях, лишь немногие из них потрудились надеть маски.

День труда в Китае в этом году отмечают пятью выходными к ряду. Поскольку миллионы китайцев не смогли, как это принято, воссоединиться с семьями во время новогодних празднований, предполагается, что именно сейчас многие из них отправляются на встречи с родственниками.

По разным данным, в эти праздники жители Китая могут осуществить от 200 до 300 тысяч поездок. Правда, границы Китая остаются закрытыми из-за пандемии, так что довольствоваться придется только путешествиями внутри страны.

В минувшее воскресенье в материковом Китае официально зарегистрировали всего 11 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Пекин настаивает, что все новые случаи были привезены из-за рубежа.











