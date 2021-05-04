Власти Баварии решили снова отменить Октоберфест

По словам премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, это решение далось нелегко, однако заболеваемость COVID-19 не снижается, а больницы и так работают на максимуме. Он подчеркнул, что большие собрания людей под крышами тентов Октоберфеста на фоне употребления алкоголя и с учетом риска завоза новых штаммов из-за рубежа делают проведение фестиваля небезопасным.



Сейчас в Германии действует локдаун по коронавирусу, который предполагает запрет собраний большого числа людей и комендантский час. В стране на 100 тыс. жителей приходится в среднем 146,9 заражения в неделю. В Баварии показатель немного ниже среднего по стране: 145,4.

Октоберфест обычно посещает около 6 млн человек со всего мира. В этом году он должен был пройти с 18 сентября по 3 октября.

В прошлом году фестиваль также был отменен. Тем не менее около 50 пивных на юге Германии провели свои небольшие праздники, при этом при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности. На фоне этого мэр Мюнхена Дитер Райтер выражал надежду, что в 2021 году фестиваль можно будет организовать на свежем воздухе.