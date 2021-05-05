ВИДЕО | Тысячи попугаев заполонили австралийский городок
В городе Наура, Австралия, сняли нашествие тысяч попугаев вида корелла, пишет The Independent.
Ролик с птицами опубликовали в TikTok местные жители. Птицы, судя по видео, заняли линии электропередач, приземлились на припаркованные машины, а также лужайки и дороги.
Корелла — это белый какаду, который обитает на юго-востоке штата Новый Южный Уэльс. Это очень умные птицы, но иногда они бывают очень назойливыми и из-за своей озорной натуры могут нанести вред имуществу людей.
Единственный выход из ситуации — регулирование популяции этих попугаев. Однако эта деятельность находится под контролем Службы национальных парков и дикой природы Австралии. По сути, получить его нереально, так как корелла является охраняемым видом.
Отмечается, что это не первый раз, когда в Науре наблюдают такую активность попугаев.