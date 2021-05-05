Вольные собаки Чернобыльской зоны и их новые друзья

Очень скоро после того, как Богдан прибыл в пораженную радиацией 30-километровую Чернобыльскую зону отчуждения, он понял, что у его новой работы есть неожиданный неотъемлемый элемент: с первых же дней службы в качестве охранника на КПП с ним была стая местных собак.

Сейчас Богдан (имя изменено) работает здесь второй год и близко познакомился со многими собаками. У некоторых есть клички, у некоторых — нет. Какие-то подходят близко и держатся рядом, какие-то сторонятся человека и приходят когда им вздумается.

Охранники кормят собак, строят им будки, а иногда и лечат. Когда собака умирает, они хоронят ее.

Все эти собаки — потомки тех животных, хозяев которых эвакуировали после взрыва на четвертом блоке Чернобыльской АЭС в 1986 году. Из Припяти были вывезены десятки тысяч человек. Домашних животных брать с собой не разрешали.

Чтобы предотвратить распространение радиационного заражения, советские солдаты просто отстреливали брошенных животных. Но некоторые спрятались и выжили.

Спустя 35 лет сотни бродячих собак странствуют по зоне отчуждения, установленной вскоре после катастрофы, чтобы не допускать попадания людей в зараженную местность.

Никто, конечно, не может знать, сколько из этих собак прямых потомков тех, кого бросили здесь, а сколько просто приблудились из других районов. Так или иначе, все они теперь — собаки Чернобыльской зоны.

Жизнь их полна опасностей: радиация, нападения волков, лесные пожары, голод… В среднем собаки здесь живут лишь пять лет — такие данные приводит неправительственная организация Clean Futures Fund (“Фонд чистого будущего”), наблюдающая за собаками зоны и обеспечивающая посильную заботу о них — вакцинацию, стерилизацию, лечение и кормление.