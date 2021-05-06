ФОТО | “Трабант“ — четырехколесный символ ГДР(1)
Легендарная малолитражка из ГДР была названа “Трабантом” в честь запущенного в октябре 1957 года Советским Союзом первого искусственного спутника Земли (по-немецки Trabant — “спутник”). 7 ноября с конвейера сошел первый “Трабант”. Этот ныне культовый автомобиль производства ГДР выпускался до 1991 года, но и сегодня по дорогам Германии ездят еще около 34 тысяч машин немецких аналогов “Запорожцев”.
Сборку осуществлял завод Sachsenring в саксонском Цвиккау. Эмблемой “Трабанта” стала стилизованная буква “S”. Знаменитая гоночная трасса в Саксонии также называется “Заксенринг”. Первый “Траби” P50 был оснащен довольно шумным двухтактным двигателем мощностью 18 л.с. и развивал скорость до 90 км/ч. Бак для горючего располагался прямо под капотом, рядом с двигателем.
Во времена ГДР “Трабант” называли “пластиковым бомбардировщиком”. Кузов, вопреки распространенному заблуждению, не был сделан целиком из пластмассы. Остов кузова был металлическим, а вот навесные декоративные панели — действительно из так называемого “дуропласта”, материала на основе фенолформальдегидной смолы с армирующим наполнителем из отходов хлопкового производства.
Награда для терпеливых
Предназначенный для решения задачи массовой автомобилизации “Трабант” был самым дешевым легковым автомобилем в ГДР. Он стоил чуть дороже мотоцикла с коляской. Однако “народный” автомобиль стал и самым дефицитным. Объемы производства не покрывали растущий спрос. Покупателям приходилось ждать своей очереди в среднем около 12 лет.
Инженеры, работающие на производстве в Цвиккау, были не против модернизации. Помимо базовых моделей существовали экспериментальные образцы, но ни один из вариантов так и не пошел в серийное производство. Одна из причин — запрет партийной верхушки ГДР, которая не давала согласие на модернизацию. Другая — техническая: конструкция кузова автомобиля, весившего 620 кг, не допускала изменений дизайна.
9 ноября 1989 года
“Трабант” стал одним из самых ярких символов ГДР. Но не только тяготы социалистических будней олицетворяет эта малолитражка. Автомобиль символизирует также надежды на новое “светлое” будущее после падения Берлинской стены и воссоединения Германии. Западные немцы встречали восточных немцев приветственным стуком по пластмассовым крышам машин, пересекавших открытую германо-германскую границу.
В первые же дни после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года “трабанты” в больших количествах были замечены на улицах Гамбурга, прежде всего, на его “греховной миле” (die sündige Meile), как называют немцы квартал красных фонарей Репербан, где сосредоточены ночные клубы, дискотеки и бары, а также секс-шопы и стрип-клубы.
Культовый антиквариат
За все время производства было изготовлено около трех миллионов автомобилей этой марки. Машина экспортировалась во многие страны мира, в том числе и капиталистические. В СССР попадали лишь отдельные экземпляры. В 1991 году с конвейера сошел последний — розового цвета. С тех пор “Трабант“ — объект фанатского восхищения. В Берлине на этих культовых средствах передвижения катают туристов.
По рациональности использования внутреннего объема кузова автомобиль производства ГДР не уступал даже более современным микролитражкам 1980-х годов. На международной встрече владельцев Trabant, которая проходила в июне 2017 год в Цвиккау, фанаты этой нестареющей малютки показали, как автомобиль может быть переоборудован в двухэтажную передвижную “виллу”.
Фотогеничный “Трабант” охотно используется в рекламе. На острове Узедом он направляет туристов в Музей технической истории ГДР, среди экспонатов которого представлены и олдтаймеры.
В ожидании инвестора: Trabi 2.0
В 2009 году на международной автомобильной ярмарке IAA 2009 был представлен новый “Трабант”. Современная версия культовой гэдээровской малолитражки, удостоенная даже премии, оснащена электродвигателем и развивает скорость до 130 км/ч. Несмотря на начальный ажиотаж вокруг модернизированной реинкарнации ностальгического антиквариата, электромобиль в серийное производство не поступил.