ФОТО | “Трабант“ — четырехколесный символ ГДР

Легендарная малолитражка из ГДР была названа “Трабантом” в честь запущенного в октябре 1957 года Советским Союзом первого искусственного спутника Земли (по-немецки Trabant — “спутник”). 7 ноября с конвейера сошел первый “Трабант”. Этот ныне культовый автомобиль производства ГДР выпускался до 1991 года, но и сегодня по дорогам Германии ездят еще около 34 тысяч машин немецких аналогов “Запорожцев”.

Сборку осуществлял завод Sachsenring в саксонском Цвиккау. Эмблемой “Трабанта” стала стилизованная буква “S”. Знаменитая гоночная трасса в Саксонии также называется “Заксенринг”. Первый “Траби” P50 был оснащен довольно шумным двухтактным двигателем мощностью 18 л.с. и развивал скорость до 90 км/ч. Бак для горючего располагался прямо под капотом, рядом с двигателем.

Во времена ГДР “Трабант” называли “пластиковым бомбардировщиком”. Кузов, вопреки распространенному заблуждению, не был сделан целиком из пластмассы. Остов кузова был металлическим, а вот навесные декоративные панели — действительно из так называемого “дуропласта”, материала на основе фенолформальдегидной смолы с армирующим наполнителем из отходов хлопкового производства.

Награда для терпеливых



Предназначенный для решения задачи массовой автомобилизации “Трабант” был самым дешевым легковым автомобилем в ГДР. Он стоил чуть дороже мотоцикла с коляской. Однако “народный” автомобиль стал и самым дефицитным. Объемы производства не покрывали растущий спрос. Покупателям приходилось ждать своей очереди в среднем около 12 лет.



Инженеры, работающие на производстве в Цвиккау, были не против модернизации. Помимо базовых моделей существовали экспериментальные образцы, но ни один из вариантов так и не пошел в серийное производство. Одна из причин — запрет партийной верхушки ГДР, которая не давала согласие на модернизацию. Другая — техническая: конструкция кузова автомобиля, весившего 620 кг, не допускала изменений дизайна.

9 ноября 1989 года