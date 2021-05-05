Финляндия подготавливает новую модель въезда в страну — на границе будут требовать справку об отсутствии коронавируса

Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии подготавливает новую модель въезда в страну в условиях пандемии.

Цель нововведения — усилить и упростить контроль на границах, в особенности в портах и аэропортах, в ситуации, когда пассажиропоток увеличится по мере снятия коронавирусных ограничений.

Приоритетной является модель, при которой транспортные компании будут проверять справки об отсутствии коронавируса уже в стране отправления вместо того, чтобы направлять людей на медицинскую проверку по прибытии в страну.

При новой модели ковидные паспорта пассажиров можно будет выборочно проверять на границе с тем, чтобы не создавать заторов на пунктах пропуска.

В настоящее время Финляндия не требует от въезжающих в страну справки об отсутствии коронавируса.

В то же время отдельные транспортные компании, в том числе Finnair и судоходные компании, такое требование уже ввели.