В Польше снимают карантинные ограничения

Так, с 4-го числа в стране снова открылись музеи и галереи, с 15-го откроются кинотеатры и театры под открытым небом (в помещениях они заработают только с 29 мая). Смягчают ограничения на количество людей в храмах и на торжествах: в первых на одного человека должно быть не меньше 15 квадратных метрах, вторые разрешат организовывать с 25 приглашенными гостями.