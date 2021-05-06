Почему отменили рейсы между Москвой и Таллинном: мало пассажиров, недружественная страна или решение в угоду Кремлю?

Прекращение недавно возобновившихся полетов российской авиакомпании "Аэрофлот" между Москвой и Таллинном стало неожиданным как для Таллиннского аэропорта, так и для самой авиакомпании, и связано с принятым в России административным решением.

Аэрофлот” успел совершить два рейса по маршруту Москва-Таллинн, после чего вновь закрыл линию.

“Закрытие линии было административным решением российской стороны. Я думаю, что “Аэрофлот” хотел бы, конечно, и дальше летать”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Он добавил, что у первых двух рейсов была вполне нормальная для этого времени загрузка, поэтому можно предположить, что у линии было бы хорошее будущее.

По мнению депутата Европейского парламента Яны Тоом, вполне возможно, что рейсы между Таллинном и Москвой на данный момент экономически невыгодны именно из-за малого числа пассажиров. Но, возможно, закрытие линии связано с политическим решением. “Скорее всего, увидев Эстонию в списке недружественных стран, кто-то решил, что этот рейс хорошо бы прихлопнуть, угодив “условному Кремлю” и заодно оптимизировав расходы, потому что “Аэрофлот” сказал напрямую, как я читала, что им запретили оперировать это направление”, — прокомментировала ситуацию Яна Тоом.