В Литве вводят "паспорта возможностей" для получения доступа в кафе и других льгот

“Содержание паспорта возможностей будет предназначаться для тех людей, которые привиты, переболели, а также, согласно нашему политическому решению, мы создаем возможность и для тех, у кого есть сертификат соответствующего теста, сделанного не ранее, чем за 24 часа. Он (паспорт) также действует и в отношении детей до 16 лет”, — заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис, представляя проект.

Предприятия общественного питания, рестораны, кафе, бары, места для игр и букмекерские пункты также смогут оказывать услуги внутри помещений лицам с таким паспортом. Ночные клубы все равно пока не смогут работать.

С паспортом возможностей можно проводить мероприятия до 500 человек как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Они будут обязаны занимать сидячие места и не более 75% мест. В настоящее время разрешаются мероприятия до 150 человек, должно быть занято не более трети мест.

Также можно будет проводить праздники с неограниченным количеством участников, обладатели таких паспортов смогут вернуться к контактной работе.

Более мягкие условия вступят в силу через неделю после получения человеком второй дозы вакцин Moderna или Pfizer, а также через четыре недели после прививки вакциной Johnson & Johnson и первой дозой вакцины AstraZeneca.

Через 12 недель человек обязан привиться второй дозой вакцины AstraZeneca, в противном случае послабления для него будут прекращены.

Паспорт также будет действовать для тех, кто переболел коронавирусом и для тех, у кого будет отрицательный тест, сделанный не позднее 24 часов: ПЦР-тест или антигенный тест.

Все послабления будут действовать для детей до 16 лет без дополнительных условий.