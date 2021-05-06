В Китае пожилых туристов вместо экскурсии отвезли на кладбище

Путешественники отдали по 18 юаней (200 рублей) за обзорную экскурсию в живописное место с комплексным обедом. Вместо этого пожилых туристов попросту привезли к могилам.

Один из туристов пожаловался на компанию-организатора Longyao, после чего комитет по культуре и развитию туризма Чунцина провел расследование и выяснил, что у заявленной компании нет лицензии на осуществление туристической деятельности.