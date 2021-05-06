Бельгийский фермер случайно передвинул французскую границу

Фермер в бельгийской деревне Эркелин случайно изменил границу между Францией и Бельгией, отодвинув один из камней на 2,29 м в сторону. Франция от такого “раздела” территории потеряла, а Бельгия приобрела.

Сдвинутую границу заметил местный историк-любитель. Камень, вероятно, мешал фермеру вспахивать поле, и он его передвинул. К счастью, выходка бельгийского фермера вызвала лишь улыбку и со стороны Бельгии, и со стороны Франции.

Мэр деревни Эркелин Давил Лаво назвал случившееся (изменение госграниц) “не очень хорошей идеей”.

“Я был счастлив, моя деревня стала больше, но мэр Бузиньи-Сюр-Роко (французская коммуна рядом с Эркелин) не согласился”, — добавил он.

Власти Бельгии попросили фермера поставить пограничный камень на прежнее место. Если мужчина этого не сделает, тогда за дело возьмется министерство иностранных дел. Оно, в свою очередь, будет вынуждено созвать специальную франко-бельгийскую пограничную комиссию, которая собиралась в последний раз в 1930 году.

Граница между Бельгией и Францией составляет 620 км, что закреплено в Кортрейкском договоре, подписанном в 1820 году. Тогда границу обозначили камнями, которые и сейчас находятся на месте.