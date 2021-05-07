Большинство жителей Эстонии готовы путешествовать, если это будет безопасно

Отвечая на вопрос о предпочтительных мерах безопасности, большинство людей отметили, что будут соблюдать ограничения, установленные соответствующей страной (более 70% респондентов во всех странах Балтии). Примерно 45% населения Балтии хотели бы отправиться в регионы с низкой заболеваемостью, и более половины респондентов готовы носить маску и соблюдать дистанцию ​​во время поездки.

Жители Эстонии больше всего хотят путешествовать с целью отдыха и развлечений (79%), посетить родственников и друзей, проживающих за границей хотят 30%, отправиться в командировку — 13%. В самой младшей возрастной группе, т.е. 18-14 лет, в качестве целей поездок добавилось получение образования (21%).

В Эстонии наибольшую готовность строить планы поездок проявили молодые люди в возрасте 18–24 лет, а наибольшую осторожность — респонденты в возрасте 64–75 лет. В то время как 39 процентов респондентов из самой младшей возрастной группы будут готовы путешествовать, как только правительство снимет ограничения на поездки и лишь 31 процент не планируют путешествовать, 60 процентов респондентов из самой старшей возрастной группы вообще не планируют путешествовать в этом году. Кроме того, осторожнее к путешествиям относятся сельские жители, из которых 51 процент респондентов не планирует путешествовать в этом году. Лишь 31 процент жителей столицы не планируют путешествовать. В то время как из респондентов с более высоким доходом не планируют путешествовать 30 процентов, доля респондентов с более низким доходом, которые не планируют путешествовать, составляет 49 процентов.

В то время как в Эстонии наиболее важным для восстановления интереса к путешествиям является улучшение эпидемиологической ситуации в стране назначения (23% респондентов), в Латвии и Литве большинство респондентов были бы готовы отправиться в путешествие , если бы им после возвращения домой не пришлось самоизолироваться (28% и 33%). Вакцинация против COVID-19 побудит 18 процентов эстонцев и латышей и 27 процентов литовцев отправиться в путешествие.

Опрос населения показывает, что люди также будут оформлять страхование путешествий в качестве меры безопасности при выезде за границу. На это указали 42% респондентов в Эстонии, 33% в Латвии и 22% в Литве.

Страхование Swedbank включает защиту на случай заболевания COVID-19

Учитывая, что в нынешних обстоятельствах всё ещё есть люди, которым приходится путешествовать, Swedbank также с 6 мая предложит страхование путешествий на случай заболевания COVID-19, чтобы помочь справиться с непредвиденными дополнительными расходами.

Например, мы возмещаем до 500 000 евро медицинских расходов, понесенных за границей в связи с заболеванием COVID-19, и до 12 месяцев в случае больничного лечения. Мы также покрываем расходы на проживание и стоимость обратных билетов по медицинским показаниям при наличии у застрахованного лица справки о заболевании COVID-19.

“Хотя эпидемиологическая ситуация по-прежнему нестабильна, и мобильность населения в ближайшем будущем не вернется к уровню, предшествующему пандемии, мы видим, что есть люди, у которых есть намерение или потребность куда-то ехать, в том числе по работе и по семейным обстоятельствам. С учётом местных и международных требований к пассажирам, мы видим возможность поддержать наших клиентов. Наша цель — помочь людям в это нестабильное время с помощью дополнительной защиты от COVID-19”, — сказал руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

Никаких дополнительных затрат для клиента защита на случай заболевания COVID-19 не предполагает. Эта страховая защита включена в условия страхования путешествий, оформленного как в интернет-банке, так и предусмотренного для держателей кредитных карточек (для кредитных карточек Gold и Platinum для частных клиентов и кредитных карточек Gold для бизнес-клиентов).

Предварительные условия для защиты от COVID-19 очень просты — должно быть выполнено хотя бы одно из следующих условий: отрицательный результат теста на COVID-19 за 72 часа до начала поездки (защита действительна в течение 30 дней), справка о том, что застрахованный человек за последние шесть месяцев переболел COVID-19 и выздоровел, или сертификат о вакцинации, который доказывает, что человек был вакцинирован вакциной, утвержденной на национальном уровне.

* Опрос был проведен Исследовательским центром SKDS в странах Балтии в апреле 2021 года по заказу Swedbank. В Эстонии в исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте 18-75 лет.