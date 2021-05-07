Не пропустите! День Европы в Эстонии: игра на ориентирование и цветочные ковры в разных городах

Празднования Дня Европы пройдут с 7 по 9 мая в Хаапсалу, Йыхви, Курессааре, Кярдла, Нарве, Пылва, Пярну, Таллинне и Выру. Все желающие смогут принять участие в игровом ориентировании, которое можно будет пройти с помощью приложения на смарт-устройстве. Участвовать можно в течение трех дней без ограничений по времени. Цель игры — пройти через все пункты назначения или контрольные точки, показанные на карте, и собрать очки, правильно отвечая на вопросы.

Среди всех, кто пройдет игру, будет разыграно десять подарочных карт стоимостью 300 евро каждая, которые можно будет использовать для планирования отдыха в Эстонии или других странах Европы.

В этом году День Европы, 9 мая, совпадает и с Днем матери. По этому случаю центральные площади Выру, Йыхви, Курессааре, Кярдла, Нарвы, Пылва, Пярну, Таллинна и Хаапсалу будут украшены цветочными коврами, символически оформленными в цветах флагов ЕС и Эстонии.

9 мая в 12:00 во время колокольного звона с башни церкви Св. Иоанна прозвучит гимн Европы — “Ода к радости” Людвига ван Бетховена. В 12 часов цветочный ковер откроют мэр Таллинна Михаил Кылварт и комиссар Европейского союза по энергетике Кадри Симсон, которые после этого отправятся на игру по ориентированию.

В тот же день представители организации подарят цветы женщинам, которые трудятся прежде всего в тех местах, на которые из-за кризиса легла большая нагрузка, например, в больницах, центрах спасения, школах и детских садах.

Игровое ориентирование с временным рассредоточением дает участникам возможность пройти игру безопасно и с соблюдением всех действующих правил безопасности.

Что такое День Европы?

День Европы отмечается 9 мая. В этот день в 1950 году министр иностранных дел Франции Робер Шуман произнес речь в Париже и представил идею нового политического сотрудничества в Европе, которое сделало бы войну между народами Европы немыслимой. Оно предусматривало создание института, который объединил бы и управлял производством угля и стали в Европе.