Ура! airBaltic возобновляет прямые рейсы между Таллинном и Ниццой

“Мы видим, что рынок постепенно восстанавливается в связи с увеличением темпов вакцинации в Европе. Поэтому мы добавляем в расписание прямой рейс Таллинн — Ницца, поскольку это одно из самых любимых курортных направлений у многих жителей Эстонии. Этим летом мы планируем летать из Таллинна по 13 международным маршрутам”, — сказал председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.

Согласно представленной информации, рейсы в Ниццу будут проходить два раза в неделю по средам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону начинается от 79 евро.

airBaltic предлагает прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Берлин, Брюссель (снят с графика полетов на этой неделе), Копенгаген, Лондон, Малагу, Мюнхен, Осло, Париж, Зальцбург (зимнее направление), Стокгольм и Вильнюс. Кроме того, есть удобные стыковки с рейсами из Риги.

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