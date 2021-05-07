ВИДЕО | Ученые хотели исследовать ледники в Альпах, а нашли казарму времен Первой мировой войны

Впервые пещеру увидели в 2015 году. Тогда ледник начал таять, и ученым удалось пройти внутрь помещений. Но полностью расчистить казарму удалось лишь сейчас. В 2022 году в итальянском городе Бормио откроют музей, где будут выставлены найденные в казарме вещи.

Внутри были обнаружены консервы, газеты, соломенные кровати, фонари, одежда и многое другое. На перевале Стельвио, где нашли казарму, в 1918 году австро-венгерские солдаты сражались с итальянскими войсками.

Военные действия на альпийских высокогорьях велись в течение трех лет и получили название Белая война. Историки заявляют, что больше солдат в этих районах погибло не от боевых действий, а от обморожения или паления с высоты.