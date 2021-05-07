Путин: вопрос открытия границ России лежит в медицинской плоскости

В странах, для которых туристическая отрасль крайне важна для экономики, ухудшение эпидемиологической ситуации может быть опасным, особенно в высокий сезон. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

“Что касается наших партнеров за границей, то мы на всех уровнях постоянно говорим об этом, вопрос, конечно, не лежит в плоскости политической, это исключительно вопрос, связанный с медицинскими ограничениями. Мы понимаем, что во многих странах, где туристическая отрасль является весьма важной для экономики в целом, такая ситуация является чрезвычайно опасной, особенно, когда наступает сезон. Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов”, — сказал Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой в четверг.