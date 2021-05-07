В марте иностранных туристов в Эстонии практически не было. Путешественников из России стало на 92% меньше

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению вновь преобладали в основном местные туристы. “В марте прошлого года половину клиентов предприятий по размещению еще составляли зарубежные туристы, однако в марте этого года влияние коронавируса сократило их долю до 17%”, — отметила Лаурмаа.

В предприятиях по размещению останавливалось 9000 зарубежных туристов, которые провели в них 32 000 ночей. Зарубежных туристов был 81% и число их ночевок на 66% меньше, чем в марте предыдущего года. Из России в Эстонию прибыло на 92% меньше туристов, из Финляндии — на 92% и из Латвии — на 71%. Преобладающая часть зарубежных гостей предпочитала останавливаться в Харьюском уезде, далее следуют Тартуский, Ида-Вируский и Пярнуский уезды.

В предприятиях по размещению останавливалось 42 000 местных туристов, что на 5% меньше, чем в марте прошлого года, однако число ночевок увеличилось на 6%. Среди местных туристов 43% останавливались в Харьюском уезде, 13% — в Тартуском и по 7% как в Пярнуском, так и в Ида-Вируском уездах.

В марте свои услуги предлагали 897 предприятий по размещению, что на 1% меньше, чем годом ранее. В распоряжении гостей имелось19 000 номеров и 43 000 койко-мест. Заполняемость номеров составила 14%. Стоимость проживания на человека была в среднем 26 евро в сутки, что в годовом сравнении на семь евро дешевле. Суточная стоимость проживания была выше средней по Эстонии в Харьюском и Тартуском уездах: 29 и 27 евро соответственно. В Ида-Вируском и Пярнуском уездах стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 24 евро в сутки.