Открытие сообщения между Таллинном и Стокгольмом может быть отложено до следующего лета

“Открытие линии Таллинн-Стокгольм зависит от того, какими будут условия при въезде в Эстонию и Швецию. Сегодня пока нет определенности, ожидаются ли туристы в Эстонию или Швецию, например с 1 июля, и на каких условиях”, — сказал председатель правления Tallink Пааво Ныгене, добавив, что странам и Евросоюзу надо прежде всего договориться о том, что даст паспорт вакцинации в контексте поездок, в противном случае судоходные линии не откроются до следующего года.

“Если Европейский союз не сможет этого сделать, то было бы хорошо, чтобы каждая страна прояснила этот вопрос. И Эстония должна решить, одна или две дозы вакцины освобождают человека от обязанности находиться в самоизоляции при въезде в страну или по возвращении из поездки, — сказал Ныгене. — Пока не будет ясности, никто не может строить планы путешествий. Если в июле не станут возможны поездки на разумных условиях, то нет надежды на открытие маршрута на стокгольмской линии до следующего лета”.