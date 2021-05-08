В воздушном пространстве Эстонии будут проходить необычные чартерные рейсы(1)
Jetflite обещает стать первым предприятием на рынке, предлагающим для заказчиков возможность полета с низким уровнем эмиссии. “Выполнение полетов в условиях пандемии было связано с огромным количеством вызовов, обусловленных различными правилами и закрытыми границами. Тем не менее, количество наших полетов оставалось высоким за счет эвакуационного и медицинского авиатранспорта. Сегодня, в условиях стартующей массовой вакцинации и открытия государственных границ, мы видим, что интерес к чартерным авиарейсам снова начинает расти. Готовясь к восстановлению данной сферы, мы хотим начать предлагать полеты с низким уровнем эмиссии, чтобы позволить нашим клиентам уменьшить свой экологический след”, — сказал менеджер по продажам Jetflite Ян Линдхольм.
Теперь его самолеты начнут использовать экологичное авиатопливо Neste MY Sustainable Aviation Fuel™, выброс парниковых газов во время цикла использования которого в чистом виде вплоть до 80 процентов* меньше, чем при использовании ископаемого топлива. Первый полет с низким уровнем эмиссии самолет Jetflite выполнит в мае 2021 года.
Предприятие Jetflite принадлежит финскому промышленному концерну Wihuri Group, и оно специализируется на чартерных авиарейсах, а также на медицинском авиатранспорте. В 2015 году предприятие заключило договор об авиационных услугах с Силами обороны Эстонии, а также договор об услуге по медицинскому сопровождению с Северо-Эстонской региональной больницей.
Предприятию Jetflite принадлежит пять самолетов. Кроме того, у него налажена обширная партнерская сеть операторов, которые в нормальных условиях ежегодно выполняют от 600 до 700 полетов.
Партнерство поддерживает амбициозные климатические цели
“Neste сотрудничает с Jetflite уже более 5 лет, поставляя авиационное топливо в Аэропорт Хельсинки. Однако данный шаг является первым шагом в рамках нашего сотрудничества, направленным на уменьшение углеродного следа в сфере чартерных рейсов, которые предлагает Jetflite. Сегодня экологичное топливо Neste MY уже доступно во многих аэропортах в Европе, Северной Америке и Азии, и мы очень рады, что теперь оно будет предлагаться авиаперевозчикам и в Финляндии. Использование данного топлива открывает возможности для применения различных решений, позволяющих уменьшить объемы эмиссии парниковых газов в авиационном секторе. Топливо полностью подходит для уже имеющихся технологий авиационных двигателей и инфраструктуры поставок топлива. Кроме того, для начала использования данного топлива не требуется никаких дополнительных инвестиций или изменений в самолетах или в инфраструктуре поставок топлива”, — сказал менеджер по продажам концерна Neste Туомас Кулола.
Neste продолжит расширять возможности по доступности экологичного топлива для авиационных предприятий, а также для коммерческого сектора, публичного сектора и других организаций, чтобы помочь им достичь амбициозных климатических целей. Партнерство между Neste и Jetflite, а также недавно объявленное сотрудничество с Finnair послужит примером конкретных действий, направленных на уменьшение объемов выхлопов в сфере чартерных рейсов, и для других предприятий и организаций.
Объем производства экологичного авиационного топлива Neste в США и Европе составляет 100 000 тонн в год. После запуска завода в Сингапуре в 2023 году мощности Neste по производству экологичного авиационного топлива составят более 1,5 миллиона тонн. В этой цифре уже учтена недавно обнародованная инвестиция в завод в Роттердаме.
* Метод, используемый для расчета эмиссии за цикл эксплуатации топлива и ее уменьшения, основан на Директиве по возобновляемым источникам энергии ЕС (2009/28/EC). В соответствии с этим методом, в случае экологичного авиационного топлива Neste MY Sustainable Aviation Fuel выброс парниковых газов во время цикла использования в чистом виде вплоть до 80 процентов меньше, чем при использовании ископаемого топлива.