В воздушном пространстве Эстонии будут проходить необычные чартерные рейсы

Jetflite обещает стать первым предприятием на рынке, предлагающим для заказчиков возможность полета с низким уровнем эмиссии. “Выполнение полетов в условиях пандемии было связано с огромным количеством вызовов, обусловленных различными правилами и закрытыми границами. Тем не менее, количество наших полетов оставалось высоким за счет эвакуационного и медицинского авиатранспорта. Сегодня, в условиях стартующей массовой вакцинации и открытия государственных границ, мы видим, что интерес к чартерным авиарейсам снова начинает расти. Готовясь к восстановлению данной сферы, мы хотим начать предлагать полеты с низким уровнем эмиссии, чтобы позволить нашим клиентам уменьшить свой экологический след”, — сказал менеджер по продажам Jetflite Ян Линдхольм.

Теперь его самолеты начнут использовать экологичное авиатопливо Neste MY Sustainable Aviation Fuel™, выброс парниковых газов во время цикла использования которого в чистом виде вплоть до 80 процентов* меньше, чем при использовании ископаемого топлива. Первый полет с низким уровнем эмиссии самолет Jetflite выполнит в мае 2021 года.

Предприятие Jetflite принадлежит финскому промышленному концерну Wihuri Group, и оно специализируется на чартерных авиарейсах, а также на медицинском авиатранспорте. В 2015 году предприятие заключило договор об авиационных услугах с Силами обороны Эстонии, а также договор об услуге по медицинскому сопровождению с Северо-Эстонской региональной больницей.

Предприятию Jetflite принадлежит пять самолетов. Кроме того, у него налажена обширная партнерская сеть операторов, которые в нормальных условиях ежегодно выполняют от 600 до 700 полетов.

Партнерство поддерживает амбициозные климатические цели