Отдых в Турции: туристов ждут с 1 июня, несмотря на коронавирус

Правительство Турции надеется с помощью жестких мер спасти туристический сезон 2021 года. Для многих россиян и немцев, а также граждан других стран Турция является популярным местом отдыха. Туристы привозят в страну много денег и тем самым поддерживают экономику, переживающую не самые лучшие времена. Власти рассчитывают снизить до минимума уровень заражений коронавирусом к началу основного туристического сезона, чтобы не повторить провал прошлого года.

Однако на иностранных туристов большинство ограничений не распространяется, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. По его словам, открыты музеи и памятники старины, и “посещать их сейчас еще приятнее, чем раньше”. “В определенном смысле быть сейчас туристом в Турции — большое преимущество”, — говорит министр. С 1 июня власти Турции намерены официально открыть основной туристический сезон в стране, заявил Эрсой 3 мая.

Однако на иностранных туристов большинство ограничений не распространяется, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. По его словам, открыты музеи и памятники старины, и “посещать их сейчас еще приятнее, чем раньше”. “В определенном смысле быть сейчас туристом в Турции — большое преимущество”, — говорит министр. С 1 июня власти Турции намерены официально открыть основной туристический сезон в стране, заявил Эрсой 3 мая.

С 29 апреля по 17 мая власти Турции ввели в стране жесткий локдаун. В этот период закрыты все рестораны и кафе, многие предприятия, действует комендантский час в ночное время и в выходные дни. Гражданам разрешено покидать дома только по уважительным причинам, поездки по стране возможны для местных жителей по специальным разрешениям. С 7 мая и предположительно до 17 мая правила еще раз ужесточаются: теперь в магазинах будет разрешено продавать только основные продукты питания и средства гигиены.

Уже две недели подряд в Турции снижается уровень заражения коронавирусом. В середине апреля произошел резкий скачок заболеваемости SARS-CoV-2, суточный прирост 16 апреля превысил 60 тысяч случаев заражения коронавирусом. Но уже к 4 мая он сократился наполовину: в стране было зарегистрировано около 29 тысяч новых заражений. В тот же день турецкий Минздрав сообщил, что из “красной зоны”, в которую входят провинции с высоким риском заражения коронавирусом, вышли курортные регионы Анталья и Мугла.

Тогда пандемия нанесла большой ущерб турбизнесу на побережье Средиземного и Эгейского морей. Из-за ограничений на поездки, действовавших во многих странах, многие люди остались дома. По данным турецкого статистического ведомства (TUIK), в прошлом году страну посетило на 15,9 миллиона туристов меньше по сравнению с 2019-м, падение составило около 70 процентов. Доходы туристической отрасли сократились на 65 процентов — примерно 8,3 миллиарда евро. Работы в туристической сфере лишились 320 тысяч человек.

В Турции особенно надеются на российских туристов

Наиболее пострадал один из популярных курортов — Анталья. Всего 3 миллиона туристов приехали в прошлом году в регион вместо обычных 15-ти. В первые три месяца нынешнего года все выглядело совсем неплохо, говорит Кемаль Сахин, глава туристической компании, владеющей в Анталье сетью гостиниц. Однако в апреле стал расти уровень заболеваемости, и Россия резко ограничила авиасообщение с Турцией.

“Оживления не произойдет, поскольку из-за высоких показателей распространения SARS-CoV-2 туристических рейсов из России до 1 июня не будет”, — сказал Сахин. По его словам, если в этом году российские туристы не приедут, грозит полный крах. На 12 мая запланирован визит в Москву главы турецкого МИД и министра здравоохранения. Как сообщается, одной из тем переговоров станет возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Турцией.

В начале весны полон оптимизма был и глава Эгейского объединения туристических компаний (ETIK) Мехмет Ислер. “В начале марта мы прогнозировали 30 миллионов туристов в этом году. Но потом в марте по всей стране прошли партийные съезды, чуть позже стала расти заболеваемость и в ответ на это были введены жесткие ограничительные меры”, — говорит Ислер. — Наши ожидания и планы стали таять на глазах”.

Спасет ли вакцинация туристический сезон?