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07.05.2021, 18:30

Такого не было с лета 2020 года: с 10 мая въезд в Эстонию без ограничений разрешен уже из десяти стран Европы

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Foto: Hendrik Osula
Самый высокий показатель заболеваемости за последние две недели фиксируется на Кипре, а самый низкий — в Исландии.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней по-прежнему фиксируются на Кипре (1145,4 ).

Далее следуют: Швеция (691,6 ↓), Хорватия (673,3 ), Андорра (643,2 ), Нидерланды (607,0 ), Литва (576,4 ), Франция (538,8 ), Словения (456,6 ), Латвия (441,2 ), Бельгия (390,8 ), Люксембург (390,3 ), Эстония (357,2 ↓), Германия (327,4 ), Венгрия (316,5 ), Австрия (315,5 ), Швейцария (308,2 ), Чехия (298,4 ), Италия (292,8 ), Польша (290,9 ), Греция (290,6 ), Лихтенштейн (289,1 ↓), Болгария (270,6 ), Испания (236,8 ↓), Дания (176,9↑) и Монако (175,3).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании - 47,6 (↑),

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↑” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается Румынии (141,1 ), Сан-Марино (131,2 ↓), Словакии (131,0 ), Ирландии (127,5 ), Норвегии (111,0 ), на Мальте (63,7 ), в Португалии (60,6 ), Финляндии (55,3) и Исландия (42,3 ).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 10 по 16 мая 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 10 стран: Великобритании, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии и Мальты.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.

Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия. По прибытии из Южной Кореи и Таиланда нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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