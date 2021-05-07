Такого не было с лета 2020 года: с 10 мая въезд в Эстонию без ограничений разрешен уже из десяти стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней по-прежнему фиксируются на Кипре (1145,4 ↓).

Далее следуют: Швеция (691,6 ↓), Хорватия (673,3 ↓), Андорра (643,2 ↓), Нидерланды (607,0 ↓), Литва (576,4 ↑), Франция (538,8 ↓), Словения (456,6 ↓), Латвия (441,2 ↑), Бельгия (390,8 ↓), Люксембург (390,3 ↓), Эстония (357,2 ↓), Германия (327,4 ↓), Венгрия (316,5 ↓), Австрия (315,5 ↓), Швейцария (308,2 ↑), Чехия (298,4 ↑), Италия (292,8 ↓), Польша (290,9 ↓), Греция (290,6 ↓), Лихтенштейн (289,1 ↓), Болгария (270,6 ↓), Испания (236,8 ↓), Дания (176,9↑) и Монако (175,3↓).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании - 47,6 (↑),

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↑” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается Румынии (141,1 ↓), Сан-Марино (131,2 ↓), Словакии (131,0 ↓), Ирландии (127,5 ↑), Норвегии (111,0 ↓), на Мальте (63,7 ↓), в Португалии (60,6 ↓), Финляндии (55,3↓) и Исландия (42,3 ↓).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 10 по 16 мая 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 10 стран: Великобритании, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии и Мальты.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.