Едем в Мульгимаа: что посмотреть, куда сходить и что обязательно попробовать(1)
Юг Эстонии, как лоскутное одеяло, пестрит различными эстонскими диалектами и своеобразными национальными нарядами. В Сетумаа свой собственный диалект (который включен в Атлас исчезающих языков мира ЮНЕСКО), в cтарообрядческом Причудье свои традиции и говор, а в Вырумаа и Мульгимаа – свои. Пусть даже если вы немного владеете эстонским, то по мере приближения к южной границе понимать местный язык становится все сложнее. В 2021 есть веская причина побывать в Мульгимаа – в год, когда эта область стала культурной столицей финно-угорского мира, пройдет множество интересных мероприятий.
Мульгимаа не является административной единицей, это, скорее, культурно-историческая область. Географически Мульгимаа охватывает уезд Вильяндимаа и северо-западную часть уезда Валгамаа. Ядро исторического Мульгимаа, области, где встречается диалект мульги, состоит из приходов Халлисте, Пайсту, Каркси, Хельме и Тарвасту.
Здесь расположены самые плодородные в Эстонии земли, поэтому и местные трудолюбивые хуторяне были достаточно обеспеченными людьми и не уступали помещикам в богатстве убранства дома или яств на столе. Расцвет Мульгимаа пришелся на вторую половину 19 века - начало 20 века. Разгоревшаяся в Америке война между Севером и Югом надолго оставила Европу без хлопка. Так мульги смогли разбогатеть на продаже льна.
В то время местные крестьяне первыми в Эстонии начали покупать собственные хутора. Многие семьи смогли дать детям качественное образование. Именно поэтому мульки одними из первых из всех эстонцев вышли в ряды интеллигенции, пришли во власть и активно развивали эстонскую культуру.
Так как же узнать, где начинаются в земли мульков, если никаких административных границ на карте не обозначено? Когда вы отправитесь в Мульгимаа, то по дороге вы начнете встречать различные деревянные скульптуры в традиционной одежде – черном кафтане с красной отделкой – вы их точно не пропустите.
Язык, флаг и одежда мульков
Знакомство с культурой мульков стоит начать с культурной столицы финно-угорского мира 2021 года – города Абья-Палуоя. Абья-Палуоя является центром исторического Мульгимаа, где можно услышать местный диалект мульги.
Диалект мульги исторически намного старше классического эстонского языка. Считается, что язык мульги является самым простым из языков Южной Эстонии. Согласно переписи населения, которая проводилась в 2011 году на языке мульги говорят 9698 человек. Существует мульго-эстонский словарь, который был издан Институтом эстонского языка.
У Мульгимаа есть свой официальный флаг. Голубой цвет флага символизирует цветущие поля льна, чёрная полоса и и красный узор напоминают традиционные мужские кафтаны мульгов, в пять узлов – это число приходов Мульгимаа.
Одежда у мульков заметно отличается от других регионов Эстонии. Мужчины носили длинный черный кафтан из шерсти, расшитый узорами из красной шерсти, в то время как в других областях Эстонии, в основном, преобладали короткие жакеты. Считалось, что красная вышивка защищает от черной магии. Об истории мульков расскажут Сельский музей мульги, Музей волости Ахья, Музей домашнего творчества в Хеймтали.
Угощения мульков
Наверно, слово «мульгикапсад» или «мульгипудер» уже вертится на языке с самого первого момента, когда вы начали читать эту статью. Традиционное блюдо эстонского рождественского застолья Мульгикапсад – тушеная квашеная капуста с крупой и свининой – родом из Мульгимаа. Такое блюдо было очень питательным и давало много сил для работы в поле.
Кама – это мука из смеси предварительно обжаренных зёрен ржи, овса, ячменя, гороха, бобов... В общем из всего того, что осталось в доме после долгой зимы. Сегодня на прилавках магазинов и в ресторанах можно найти сладкие торты из камы, полезные йогурты, творог, молоко, взбитые сливки с камой. И даже шоколад!
Что посмотреть?
Одним из самых очаровательных мест Мульгимаа является замок Таагепера. Здесь переплетаются элегантность и деревенская обстановка, история и современность. Мощный замок в югендстиле построил барон Хуго фон Стрик более ста лет назад. Обновленный замковый комплекс – это уникальная атмосферная территория, в которую входят замок в югендстиле, ресторан à la carte, роскошный спа Wagenküll и отель в стиле 1930-х годов. Уютная, но в то же время роскошная атмосфера в замке одновременно бодрит и расслабляет.
Можно заглянуть в парк около мызы Раади. В первой половине XIX века она выделялась своей впечатляющей коллекцией предметов искусства, богатой библиотекой и салонными вечерами, но главное здание мызы было уничтожено во время бомбежки в 1944 году. Сегодня восстановлен мызный парк.
Мыза Кярстна в стиле неоклассицизма тоже окружена красивым парком. В память владельце, блестящем военачальнике, генерале Рейнгольде фон Анрепе была установлена прекрасная скульптура – бронзовый лев.
Здание мызы Ыйсу выполнено в стиле раннего классицизма и была построена после того, как императрица Елизавета Петровна личным указом подарила мызу вдове адмирала Петра Ивановича Сиверса в 1744 году. От мызы Ыйсу указатели приведут Вас к походной тропе Ыйсу, известной своими песчаниками и крутыми береговыми склонами.
Одно из самых знаменитых мест в Вильяндимаа - первобытная стоянка Каркси. С извилистой дороги холм городища Каркси выглядит, как неприступная твердыня. Считается, что на хорошо сохранившемся обрывистом холме располагалось городище эстов.
Летом можно сделать остановку на озере Ванамыйза – популярном месте для отдыха и купания. Здесь находится самая высокая в Эстонии вышка для прыжков в воду (около 11 м). Зимой вы можете, среди прочего, покататься на коньках или попробовать пройтись на снегоступах.
Абья-Палуоя - культурная столица финно-угров 2021
В 2021 Абья-Палуоя носит титул культурной столицы финно-угорского мира. На протяжении всего года будут проходить увлекательные культурные мероприятия, направленных на укрепление культурного наследия народа и популяризацию исторического наследия Мульгимаа.
Наиболее интересные летние фестивали:
22-25 июля: Тырвские огненные дни
Захватывающие дни, наполненные различными спортивными, культурными и развлекательными мероприятиями. Дни заканчиваются вечером 25 июля большим и впечатляющим костром.
31 июля: VI вечеринка Mulgi "Mia and sia ütenkuun"
Фестиваль песни и танца, знакомящий с обычаями и традициями Мульгимаа. Народный праздник пройдет в усадьбе и парке Каркси, где вы также можете посетить деревенский музей Каркси.
28 августа: ярмарка продуктов питания и ремесел.
Город Абья-Палуоя приглашает вас на ярмарку продуктов питания и ремесел, где вы можете отведать местные деликатесы и купить местные поделки.
Полную программу и дополнительную информацию вы можете найти на официальном сайте Мульгимаа или в Facebook
Источник: VisitEstonia