Едем в Мульгимаа: что посмотреть, куда сходить и что обязательно попробовать

Юг Эстонии, как лоскутное одеяло, пестрит различными эстонскими диалектами и своеобразными национальными нарядами. В Сетумаа свой собственный диалект (который включен в Атлас исчезающих языков мира ЮНЕСКО), в cтарообрядческом Причудье свои традиции и говор, а в Вырумаа и Мульгимаа – свои. Пусть даже если вы немного владеете эстонским, то по мере приближения к южной границе понимать местный язык становится все сложнее. В 2021 есть веская причина побывать в Мульгимаа – в год, когда эта область стала культурной столицей финно-угорского мира, пройдет множество интересных мероприятий.

Мульгимаа не является административной единицей, это, скорее, культурно-историческая область. Географически Мульгимаа охватывает уезд Вильяндимаа и северо-западную часть уезда Валгамаа. Ядро исторического Мульгимаа, области, где встречается диалект мульги, состоит из приходов Халлисте, Пайсту, Каркси, Хельме и Тарвасту.

Здесь расположены самые плодородные в Эстонии земли, поэтому и местные трудолюбивые хуторяне были достаточно обеспеченными людьми и не уступали помещикам в богатстве убранства дома или яств на столе. Расцвет Мульгимаа пришелся на вторую половину 19 века - начало 20 века. Разгоревшаяся в Америке война между Севером и Югом надолго оставила Европу без хлопка. Так мульги смогли разбогатеть на продаже льна.

В то время местные крестьяне первыми в Эстонии начали покупать собственные хутора. Многие семьи смогли дать детям качественное образование. Именно поэтому мульки одними из первых из всех эстонцев вышли в ряды интеллигенции, пришли во власть и активно развивали эстонскую культуру.