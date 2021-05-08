Охота на Артура. В убийстве крупнейшего медведя ЕС обвиняют принца из Лихтенштейна

Как говорят в Agent Green, принц получил разрешение на отстрел другого животного: медведицы, которая нанесла ущерб нескольким местным фермам. Но на самом деле его жертвой стал 17-летний бурый медведь по имени Артур.

Принц Эммануэль, который живет в Австрии, не ответил на запросы Би-би-си, попытки связаться с ним оказались безуспешными.

“Против принца лично мы ничего не имеем, — сказал Би-би-си представитель Agent Green Габриэл Паун. — Мы считаем, что охотничья ассоциация удовлетворила его запросы”.

В офисе наследного принца Лихтенштейна сообщили агентству Франс пресс, что не знают подробности инцидента, которое они называют “частным и личным делом”. При этом представители монархии подчеркнули, что “уважение к природе всегда было одной из главных забот нашего дома, оно остается главным элементом приверженности семьи к принципам экологического и социального устойчивого развития”.

Подтвердить факт получения принцем разрешения на охоту невозможно. Однако организация Agent Green предоставила копию документа, который выглядит как предоставленная властями лицензия на охоту в регионе Ковасна в Трансильвании. Судя по тексту лицензии, принцу Эммануэлю разрешено в течение нескольких дней застрелить медведя около одной из местных деревень.

Трофейная охота на диких животных запрещена в Румынии с 2016 года, а бурые медведи защищены одной из директив ЕС. Однако, согласно правилам, охотники могут убивать “проблемных” медведей, которые наносят ущерб.

Важные животные



По словам экологов, один из местных фермеров в Трансильвании действительно некоторое время назад пожаловался на плохое поведение трех медведиц и их медвежат. Однако активисты утверждают, что после мартовской охоты эта проблема никуда не исчезла.