В апреле Таллиннский аэропорт обслужил 44 607 пассажиров: это лучший показатель за 7 месяцев(1)
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, небольшое увеличение количества пассажиров говорит о том, что люди по-прежнему хотят и нуждаются в путешествиях и верят, что ситуация с трансграничным перемещением будет меняться в лучшую сторону. “Несмотря на некоторый рост количества пассажиров, мы видим, что люди все еще с осторожностью подходят к поездкам. В результате кризиса, обусловленного вирусом, изменилось и поведение пассажиров — период планирования поездок и покупки билетов местами сократился до пары недель, а осведомленность о документах и справках, необходимых для путешествий, возросла. И все же мы очень просим людей, чтобы по возвращении из стран с высоким риском заражения они делали первичный тест на коронавирус в аэропорту и до получения второго отрицательного ответа оставались на самоизоляции. Вклад каждого в предотвращение распространения вируса в нынешней ситуации очень важен и может поспособствовать возобновлению туризма в летние месяцы”, — сказал Пяргмяэ, добавив, что все прибывающие в нашу страну в течение трех дней до полета в Эстонию должны заполнить анкету пересекающего границу, которую можно найти на веб-сайте Департамента здоровья. “То, что декларация заполняется заранее, помогает предотвратить образование очередей по прибытии в страну и в разы увеличивает скорость прохождения всех процедур в аэропорту”.
В апреле было восстановлено сообщение со Стамбулом и Малагой, всего регулярные рейсы осуществлялись в 18 мест назначения. Наибольшее количество пассажиров наблюдалось на таких направлениях, как Франкфурт, Хельсинки и Стокгольм — ими пользовалась половина всех пассажиров регулярных рейсов.
Всего в апреле было совершено 1636 аэропортных операций. Авиакомпаниями с самым большим количеством пассажиров в этом году являются Lufthansa, airBaltic и Finnair — их доли рынка составляют порядка 17-18%. В апреле авиакомпанией с самым большим количеством пассажиров стала Smartlynx, осуществлявшая чартерные перевозки в Египет, на Канарские острова и в Турцию. Всего чартерными рейсами в апреле воспользовалась треть пассажиров, прошедших через Таллиннский аэропорт. Апрельские школьные каникулы серьезного роста количества пассажиров не принесли.
За первые четыре месяца этого года через Таллиннский аэропорт прошло всего 130 649 пассажиров, что на 85% меньше, чем за такой же период 2019 года, когда авиасообщение происходило в обычном режиме. За четыре месяца было осуществлено 5420 аэропортных операцией, что составляет в среднем 45 взлетов и приземлений в день. По сравнению с тем же периодом 2019 года количество аэропортных операцией сократилось на 63%.