В апреле Таллиннский аэропорт обслужил 44 607 пассажиров: это лучший показатель за 7 месяцев

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, небольшое увеличение количества пассажиров говорит о том, что люди по-прежнему хотят и нуждаются в путешествиях и верят, что ситуация с трансграничным перемещением будет меняться в лучшую сторону. “Несмотря на некоторый рост количества пассажиров, мы видим, что люди все еще с осторожностью подходят к поездкам. В результате кризиса, обусловленного вирусом, изменилось и поведение пассажиров — период планирования поездок и покупки билетов местами сократился до пары недель, а осведомленность о документах и справках, необходимых для путешествий, возросла. И все же мы очень просим людей, чтобы по возвращении из стран с высоким риском заражения они делали первичный тест на коронавирус в аэропорту и до получения второго отрицательного ответа оставались на самоизоляции. Вклад каждого в предотвращение распространения вируса в нынешней ситуации очень важен и может поспособствовать возобновлению туризма в летние месяцы”, — сказал Пяргмяэ, добавив, что все прибывающие в нашу страну в течение трех дней до полета в Эстонию должны заполнить анкету пересекающего границу, которую можно найти на веб-сайте Департамента здоровья. “То, что декларация заполняется заранее, помогает предотвратить образование очередей по прибытии в страну и в разы увеличивает скорость прохождения всех процедур в аэропорту”.