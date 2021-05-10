Союз турфирм Эстонии: введенные правительством ограничения повлияли и на внутренний туризм

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, если в марте прошлого года половину клиентов предприятий по размещению еще составляли зарубежные туристы, то в марте этого года влияние коронавируса сократило их долю до 17%.

“В предприятиях по размещению останавливалось 9000 зарубежных туристов, которые провели в них 32 000 ночей. Зарубежных туристов было на 81% меньше и число их ночевок на 66% меньше, чем в марте предыдущего года. Из России в Эстонию прибыло на 92% меньше туристов, из Финляндии — на 92%, и из Латвии — на 71%. Преобладающая часть зарубежных гостей предпочитала останавливаться в Харьюском уезде, далее следуют Тартуский, Ида-Вируский и Пярнуский уезды”, — рассказала Лаурмаа.