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10.05.2021, 10:45

"Продали билет на английском языке!": авиакомпания NyxAir ответила на претензии Языкового департамента

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Foto: Irina Mägi
В апреле в Языковой департамент обратился клиент авиакомпании NyxAir, посетовавший на то, что он купил билет на самолет, который был оформлен на английском языке, пишет rusERR.

Руководитель NyxAir Яанус Ояметс заверил, что авиакомпания, обслуживающая линию Таллинн-Курессааре, продает билеты на Сааремаа на эстонском языке.

“В первую очередь хочу заверить, что на нашем сайте, на котором покупается больше всего билетов, билеты на эстонском языке были доступны с первого дня их продажи”, — отметил Ояметс.

По словам Ояметса, указанный билет был продан через фирму-посредника, но теперь и у реселлеров можно покупать билеты на эстонском языке.

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